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Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием

04 декабря 2021 11:37
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Новости Беларуси. 30-летие основания сегодня, 4 декабря, отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединяет свыше 140 тысяч самых инициативных представительниц нашего общества. Именно они находятся в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства. Это особо подчеркнул в поздравлении с 30-летием со дня образования общественного объединения Президент.  

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
С начала становления нашего суверенного государства БСЖ объединяет женщин Беларуси активных, неравнодушных, понимающих ответственность за судьбу страны. Все эти годы ваша организация находится в авангарде благородной миссии сохранения духовных, нравственных и семейных ценностей, национального единства и достоинства белорусов. Ваши женственность, мудрость, ответственное отношение к профессиональным обязанностям и общественным инициативам, достижения на высоких государственных постах и верность своему главному предназначению восхищают и являются лучшим примером для воспитания подрастающих поколений.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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