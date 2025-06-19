Леонид Захлевный: тема войны должна находить место в творчестве любого человека, который работает в искусстве

А ведь военные песни писали и до сих пор пишут и белорусские авторы. Причем многие из этих композиций знают и подпевают далеко за пределами нашей Синеокой. «Носите ордена», «Все это ты, Победа», «Милосердие» – музыку к этим песням написал Леонид Захлевный. Народный артист Беларуси, Лауреат премии Ленинского комсомола БССР, Заслуженный деятель искусств БССР, Лауреат государственной премии Беларуси. Яркий и самобытный композитор.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор:

Мою семью война затронула крепко. Мой отец воевал с самого начала и до конца войны. Очень много по маминой линии погибло ее родственников, поэтому для меня эта тема близка. Я думаю, что эта тема должна находить место в творчестве любого человека, который занимается, работает в искусстве, достойное место, потому что невозможно не отдать память тем людям, которые дали нам сегодня мирное небо, которые дали нам возможность жить, растить детей.

В творческой копилке Леонида Захлевного два цикла военных песен, а это десятки композиций. Каждая по-своему трогает за душу.

Леонид Захлевный:

Песни разные по жанру. Одна партизанская, другая, допустим, шуточная. Они мне все дороги.

Многие из них были написаны в соавторстве с Михаилом Ясенем. Человеком, который прошел войну и не понаслышке знал, что это такое.