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Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах

19 июня 2025 11:25
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Обмен опытом и новые возможности. Визит представителей здравоохранения Омана в Беларусь продолжается сегодня, 19 июня. Первая точка в деловой программе – РНПЦ онкологии имени Александрова в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах-2

Сейчас специалисты уникального центра проводят исследования нового уровня – с применением радиофармпрепаратов. Технология позволяет выявлять опухолевые клетки на ранних стадиях и определить более эффективную методику лечения. Для этого, в том числе используется медоборудование последних поколений. Иностранная делегация также смогла изучить работу отделений центра и специализированных лабораторий. 

Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах-4

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Мы целенаправленно показали те точки соприкосновения, которые будут интересны стороне той. И мы видим, что мы действительно заинтересовали систему здравоохранения Омана теми возможностями, которые имеет наша система здравоохранения и, прежде всего, помощь онкологическим пациентам. И этот интерес явно проявлен. Я думаю, что два министра, как было уже сказано, сформируют какие-то ключевые группы, которые в течение ближайшего времени будут сотрудничать друг с другом, а потом свои предложения по этим точкам соприкосновения будут представлены нашим руководителям. И в ближайшее время мы начнем действительно непосредственное сотрудничество.

Также делегация Султаната Омана ознакомиться с белорусским опытом в лечении кардиологических заболеваний, трансплантологии, и посетит одно из фармпроизводств страны. Визит нацелен на конкретный результат, интерес в этом взаимный.

# Здравоохранение Беларуси # Международное сотрудничество # Беларусь-Оман # Сергей Поляков

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