«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ
Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно его активистки находятся в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства.
Это особо подчеркнул в поздравлении с Днем образования общественного объединения Александр Лукашенко. Сегодня от его имени во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарности.
Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.
Белорусский союз женщин – наследник советского Антифашистского комитета женщин, которые в тяжелое военное время сплотились, чтобы помогать родине. Эту традицию в своих многочисленных проектах продолжают белорусские женщины и сейчас.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
На сегодняшний момент в наших рядах более 143 тысяч. Во всех уголках Республики Беларусь сегодня есть наши районные, областные, Минская городская, объединенная. Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь, где нужна солидарность, где нужна поддержка. Где-то это какая-то финансовая помощь, а где-то просто доброе слово.