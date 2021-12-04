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«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ

04 декабря 2021 13:10
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Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно его активистки находятся в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства.  

«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ-1

Это особо подчеркнул в поздравлении с Днем образования общественного объединения Александр Лукашенко. Сегодня от его имени во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарности.  

«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ-4

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.  

«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ-7

Белорусский союз женщин – наследник советского Антифашистского комитета женщин, которые в тяжелое военное время сплотились, чтобы помогать родине. Эту традицию в своих многочисленных проектах продолжают белорусские женщины и сейчас.  

«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ-10

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:  
На сегодняшний момент в наших рядах более 143 тысяч. Во всех уголках Республики Беларусь сегодня есть наши районные, областные, Минская городская, объединенная. Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь, где нужна солидарность, где нужна поддержка. Где-то это какая-то финансовая помощь, а где-то просто доброе слово.  

# Женщины Беларуси # общество # Ирина Степаненко # Лилия Ананич # Елена Богдан # Фотофакт

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