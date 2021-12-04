«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно его активистки находятся в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства.

Это особо подчеркнул в поздравлении с Днем образования общественного объединения Александр Лукашенко. Сегодня от его имени во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарности.

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.

Белорусский союз женщин – наследник советского Антифашистского комитета женщин, которые в тяжелое военное время сплотились, чтобы помогать родине. Эту традицию в своих многочисленных проектах продолжают белорусские женщины и сейчас.