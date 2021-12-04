Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.