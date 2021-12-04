Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про деятельность организации, ее лидеров и невероятную силу белорусок – материал Полины Королевы.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Лицо здравоохранения – во многом это лицо женщин. И все трудности в обычное время и сейчас, в пандемическое время, упали на хрупкие плечи наших коллег.
Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.