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Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи

04 декабря 2021 18:16
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Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи-1

Про деятельность организации, ее лидеров и невероятную силу белорусок – материал Полины Королевы.

Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Лицо здравоохранения – во многом это лицо женщин. И все трудности в обычное время и сейчас, в пандемическое время, упали на хрупкие плечи наших коллег.  

Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи-7

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.  

# Женщины Беларуси # общество # Яна Шипко # Полина Королева # Александр Лукашенко # Елена Богдан # Лилия Ананич # Марианна Щеткина # Дмитрий Пиневич # Игорь Петришенко # Ирина Степаненко # Фотофакт

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