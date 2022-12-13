«Это не свадебные генералы». Кто сможет попасть на Всебелорусское народное собрание?

Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, понятно – конституционный орган, не принадлежащий к какой-либо классической ветви власти. Народное вече с четко определенными стратегическими полномочиями. Поэтому и мандаты должны быть в чистых руках, с ясным умом и определенными компетенциями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В состав ВНС войдут представители всех слоев белорусского общества. И это главное. Я заметил, некоторые и в трудовых коллективах вопрос ставили: а как это, чуть ли не очередное собрание чиновников будет, как трудовые коллективы будут представлены. Может, вы не достучались до людей, не объяснили, но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные. Не напрямую: собрался завод, выдвинул своего представителя, и он во Всебелорусском народном собрании. Там представлены и депутаты, и от партий, общественных организаций – все будут люди. А это и есть трудовые коллективы: это учителя, это рабочие, это крестьяне, это врачи и так далее. Но это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял, не понял, отсидел, уехал – таких там быть не должно. Им предстоит принимать решение по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной, общественной жизни. Такова ответственная миссия нашего собрания. Мы все должны сделать так, чтобы делегаты (их же немного, примерно из 10 миллионов 1 200 человек), вернувшись на свои рабочие места, отчитались перед трудовыми коллективами по тем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Мы это сделаем лучшим образом.