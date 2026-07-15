Польские правящие круги продолжают выяснять отношения, вскрывая неприглядные тайны государственного аппарата. Очередным фигурантом уголовного расследования о должностных преступлениях стал президент Кароль Навроцкий. Следователей заинтересовал период, когда он руководил Музеем Второй мировой войны в Гданьске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным прокуратуры, чиновники Министерства культуры бесплатно пользовались служебными апартаментами музейного комплекса в личных целях. Самого Навроцкого подозревают в неоплаченном проживании на территории музея на протяжении полугода.

Дело было возбуждено после заявления депутата партии «Гражданская платформа» и касается периода с октября 2024 года по март 2025 года. Согласно документам, стоимость аренды оценивается в сумму около 120 тысяч злотых. Президент уже дал показания, но отрицает нарушения, заявляя, что проживание входило в его служебные обязанности.

Под маской борьбы за верховенство закона в Польше все чаще скрывается банальный дележ имущества и сведение политических счетов. Особый цинизм ситуации в том, что место памяти о великой трагедии стало бесплатным отелем для карьеристов.