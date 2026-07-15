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Волна разрушительных беспорядков прокатилась по улицам французских городов

15 июля 2026 16:59
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Поражение футбольной сборной Франции в полуфинале мирового первенства против Испании спровоцировало очередную волну разрушительных беспорядков на улицах французских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Разъяренные болельщики раскритиковали руководство команды. Крах надежд французов на золото мгновенно превратил спортивное разочарование в агрессивные погромы. На Елисейских полях полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства для разгона толпы, поджигавшей припаркованные автомобили и мусорные баки. 

Волнения не ограничились столицей. В Лионе молодежь забросала стражей порядка пиротехникой. Правоохранителям пришлось применить газ и перекрыть входы в метро.

Итогом ночных столкновений стали более полутора сотен задержанных. В Гренобле на фоне беспорядков был застрелен 49-летний мужчина, однако местная пресса связывает произошедшее с конфликтом криминальных структур. 

И тем не менее подобные вспышки насилия стали тревожной нормой для Пятой республики. Ранее страна уже переживала аналогичные погромы после весеннего финала Лиги чемпионов и столкновения после четвертьфинального матча против Марокко.

# Новости Франции # Футбол

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