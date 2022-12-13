Лукашенко: а вдруг неразбериха, внутреннее противостояние? Вот мы и предлагаем ВНС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди должны понимать, что спокойно так не будет. Мы уже опыт имеем 2020 года. Нам спокойной жизни не дадут. И вообще, по-народному, ну а вдруг? Ну а вдруг случится неразбериха? 2020 год – это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Это главное. Ну и внутри нашлись несколько тысяч человек, которые поддались этому. Ну а если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри. У нас этого не было. Но это может быть. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда, естественно, будет меняться власть, в том числе и Президент. Если появятся вот такие причины к столкновению… Мы что, лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. А тогда какой механизм? Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм – Всебелорусское народное собрание.

И это, опять по-народному говоря, надо всем 10 миллионам вбить в голову. Что если только какой-то конфликт – партии там возбудились, ветви власти начали гнуться в разные стороны, это перешло в общество, грозит гражданской войной… Что тогда? А тогда Всебелорусское народное собрание. И люди должны понимать, что есть такой орган, который соберется и примет решение. Я это говорю к тому, что наши люди вот этой гражданской войны, гражданского противостояния не испытали. Поэтому многие говорят: «Ну а навошта гэта, можа, и не трэба?» Дай бог, чтобы в данном случае «не трэба было». Но всякое в жизни может быть. Это ведь почти ничего не стоит государству – 1 200 человек, работающих на местах. Приехали, поставили точку в противостоянии. Поэтому люди должны понимать, что мы смотрим в будущее.