«Приняли решение и поехали работать». Лукашенко рассказал, как должно действовать ВНС

Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всенародное наше собрание, всебелорусское – стабилизатор общества. В этом его главная роль – стабилизировать общество на всех этапах его развития. Если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо договариваться. А в обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось. Только с определенными дополнительными функциями. Да и встречаться будем чаще: минимум один раз в год. Как я раньше уже говорил, так, по-простому, по-народному: собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это не постоянно действующий орган. Несмотря на то, что в составе ВНС будут уважаемые люди, оно не может вмешиваться в деятельность других органов, подменять их, исполнять их функции. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган.

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