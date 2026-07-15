Форма, ручки, тетрадки – во сколько обойдется собрать школьника к 1 сентября?

Пока школьные коридоры отдыхают в тишине, а у детей в самом разгаре беззаботная пора, Минск начинает обратный отсчет до Дня знаний. О приближении 1 сентября напоминают яркие школьные базары. Специализированные торговые ряды уже развернулись во всех крупных универмагах и торговых центрах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентировочная стоимость полной экипировки школьника составляет от 120 до 600 рублей и выше. Государство строго контролирует эту сферу: на школьный ассортимент действуют жесткие ограничения по торговым надбавкам, что сдерживает рост цен.

Ольга Полещук, заведующая секцией универмага:

К школьному сезону планируется получить 60 тысяч единиц одежды для школьников. Предпочтение мы отдаем отечественным производителям. На их долю приходится 95 %. Школьную форму у нас можно выбрать как для мальчиков, так и для девочек. Ценовой диапазон формы для мальчиков составляет до 300 рублей, для девочек – до 250 рублей. Из года в год модельеры стараются как можно интереснее сочетать белые блузки, брюки, юбки и сарафаны. Предпочтение отдают черной и голубой цветовой гамме.

Главная особенность этого сезона – создание специального реестра отечественных производителей школьной одежды. Критерии отбора строгие: форма должна отшиваться на территории нашей страны и исключительно из безопасных материалов белорусского или российского производства. Внедрение этих стандартов повысит износостойкость школьной формы, а использование отечественного сырья снизит цены. Первые пять белорусских фабрик уже направили свои коллекции на сертификацию, а сам список будет открыт на портале «качество.бел» и сайтах ведомств. Результат нововведения успели оценить родители школьников.

Валентина Мацукова, жительница Минска:

Качество, конечно, изумительное. Если сравнить даже с турецким качеством, китайским, которые заполонили наш рынок, белорусское качество не сравнить. Год ребенок относит, ни катышек, ничего нет, все прекрасно. Это вообще претензий нет. Это изумительно. Александр Руднев, житель Минска:

Цены нормальные. Купили обувь здесь. Заранее школьная форма была куплена. Сейчас покупали обувь, колготочки, носочки. По ценам вообще мы полностью довольны.

Значительную поддержку родителям к началу учебного года традиционно оказывает государство. Всем многодетным семьям без учета их дохода выплатят пособие. Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Размер выплаты на каждого ребенка-школьника в семье составит 30 % бюджета прожиточного минимума, который будет установлен с 1 августа. Планируется, что в 2026 году данную помощь получит 112 тысяч многодетных на 230 тысяч деток. Заявления, как правило, принимают органы социальной защиты, однако в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей заявление необходимо предоставлять по месту учебы ребенка.