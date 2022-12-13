Год исторической памяти для системы образования Беларуси. Каких успехов достигли?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Ну и в конце нашей передачи хотелось бы, раз мы уже встречаемся в конце года, этот год был исторической памяти. Как вам кажется, насколько в сфере образования удалось реализовать программу, насколько удалось выполнить мероприятия, которые в будущем помогут нам на более качественной основе развивать патриотическое воспитание?
Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Уходящий год, как и предыдущие два года, по сути, были перезагрузкой системы воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования, высшего образования, в дошкольных учреждениях. Многие пересмотрели подходы с учетом тех требований времени, которые ставятся перед воспитательной работой. Следует отметить положительные моменты. Это прежде всего увеличение классов военно-патриотической направленности, создание военно-патриотических клубов. И стимул к их созданию дал указ главы государства. В 2022 году создано 19 военно-патриотических клубов. Конечно, такая практика, когда на базе военных частей, подразделений МЧС создаются подобные объединения учащихся… Конечно, они получают хорошую подготовку, это способствует воспитанию патриотизма учащихся, тем более усиливается мотивация, интерес к армейской службе.
Юлия Бешанова:
Потом эти самые мотивированные дети идут осознанно выбирать себе профессию.
Марина Васько:
Безусловно. Хочу отметить еще один момент положительный – то, что мы можем отметить большое разнообразие форм патриотического воспитания, которые появились в 2022 году. Причем очень современных, с использованием информационно-коммуникационных технологий. Здесь мы, безусловно, учитываем особенности современных детей. Этот момент тоже важен – то, что всей перезагрузке воспитательной работы способствовали изменения в законодательной базе. Хочу напомнить, что в Основной закон нашей страны были внесены соответствующие нормы о том, что сохранение исторической памяти, а также патриотизм является долгом гражданина Республики Беларусь. Кроме этого, были внесены соответствующие изменения в Кодекс Республики Беларусь об образовании, усилена его воспитательная составляющая, появился новый термин «воспитательная работа», которого не было в предыдущей редакции. И акцент сделан на патриотическое воспитание. В стране реализуется программа патриотического воспитания, то есть прилагаются большие усилия, чтобы действительно произошли кардинальные изменения. И они произошли.
Юлия Бешанова:
Сколько сейчас таких клубов в стране?
Марина Васько:
19 клубов. Однако в будущем планируется сеть этих клубов развивать и далее. Очень важную роль сыграло сотрудничество учреждений общего среднего образования и в целом системы образования с Генеральной прокуратурой, которая в настоящий момент ведет расследование фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. И этот материал широко использовался в учреждениях образования: создавались тематические стенды, экспозиции, выставки, проводились уроки памяти, в которых я тоже участвовала. Такая новая работа, действительно живая. Кроме этого, учреждениям образования присваивались почетные звания, в частности я представляю Брестчину, хотела бы отметить Гимназию №1 города Бреста. В этом году получила почетное звание «Защитников Брестской крепости». И ранее школа, на базе которой в 1992 году была создана гимназия, носила такое почетное звание, и в этом году оно вернулось. Была восстановлена историческая справедливость. Конечно, это тоже играет роль в плане патриотического воспитания нашей молодежи.
Юлия Бешанова:
Я надеюсь, что мы ответили на все вопросы, которые сейчас буквально повисли в воздухе. А куда можно обращаться выпускникам и родителям, если все-таки какие-то вопросы остались?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
В Министерстве образования работает прямая линия. Во второй половине дня ежедневно. Поэтому если сохранились еще какие-то вопросы, вы можете набирать, уточнять. Конечно же, мы уверены в том, что в каждом учреждении будут проведены родительские собрания, где будут уточнены какие-то отдельные вопросы родителей, чтобы какие-то сомнения развеять – это тоже очень важно. Важна открытость работы с родителями, с учениками, чтобы не осталось ни одного неразрешенного вопроса.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Характеристика при поступлении в университет. Какую роль будет играть этот документ?
Абитуриенты смогут подавать документы в несколько вузов одновременно? Узнали у экспертов
Ирина Старовойтова: победители университетских олимпиад поступят в вуз без экзаменов. У кого ещё есть льготы?