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«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?

13 декабря 2022 17:56
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Новости Беларуси. Ситуация накаляется – уже более 5 тысяч грузовых автомобилей ожидают въезда в Европейский союз на границе с Беларусью. Заторы по всем европейским направлениям: Литва, Латвия, Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших международных пунктов пропуска «Козловичи», рассчитанный на оформление более 2 тысяч автомобилей в сутки, сегодня выпускает не более 60 % из-за неритмичной работы сопредельной стороны. То ли страйк, то ли хамство польской таможенной службы. Водители обратились на горячую линию СТВ, ведь ожидание, мягко говоря, перестало быть томным.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Очередь в международном пункте пропуска «Козловичи», кажется, достигла своего максимума и сегодня составляет порядка 25 километров. Люди вынуждены не ожидать на обочине, а жить не дни, а недели. Осложнило ситуацию изменение погоды: похолодание и снег. Образовались сугробы, которые мешают движению. В этой части уже практически нет никаких бытовых условий: ни магазинов, ни биотуалетов.

66 часов без движения. Таков рекорд Анатолия Подвысоцкого. Водитель-международник, несмотря на четвертьвековой стаж, с трудом понимает ситуацию простоя. А когда заболел коллега по колее, и вовсе обратился на горячую линию СТВ.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-3

Анатолий Подвысоцкий, водитель:
Мы обратились на горячую линию СТВ, потому что нет терпения. Стоим четверо суток. Занесло снегом нас, мы не можем и двинуться. Я понимаю, все работает. Таможня работает в усиленном режиме, но можно проехать два-три километра за смену, а мы как встали, так и стоим – ни с места четверо суток.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-5

Греческий водитель Петрос Перифанос климатически к белорусской зиме не привык – температура подскочила выше 38 градусов. Ему 50, и это его способ зарабатывать, но то, с чем приходится сталкиваться, называет трагедией. Сперва лечили коллеги, когда стало еще хуже – вызвали скорую.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-7

Петрос Перифанос, водитель (Греция):
Я стою здесь четвертый день, у меня началась лихорадка, я очень устал, нужно домой. Я в стрессе, у меня еще и диабет. Врачи сказали, что нужно беречься.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-9

На разговор со СМИ пришли с десяток водителей, кто оказался в ловушке. Находясь в считанных километрах от крупного города и границы, люди оказались как на необитаемом острове.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-11

66 часов мы стоим. Я даже не знаю, что дальше делать. Наверное, прекращать эти перевозки? Наверное, елки будем наряжать.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-13

Те, кто в десятках километрах от пункта пропуска, и вовсе подозревают, что оказались не у дел из-за нарушителей очереди.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-15

Машины, которые приходят на терминал, на перегрузку, они перегружаются и уезжают на границу, а не возвращаются обратно, как положено, в колейку, занимать очередь. А мы стоим четвертые сутки, кто-то – пятые. Там дальше, наверное, и побольше.

В Козловичах выезда ожидают порядка 900 транспортных средств, а всего на границе с Евросоюзом число автомобилей перешагнуло пятитысячный рубеж. Причем эта цифра меняется ежесуточно в сторону увеличения.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-17

Вероника Свитич, старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники Госавтоинспекции Брестчины осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения в пункте пропуска «Козловичи». Ежедневно туда выделяются дополнительные средства и силы для урегулирования дорожного движения. В том числе для оказания помощи участникам дорожного движения.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-19

Дмитрий Ковалев, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Брестской таможни:
Польские контрольные службы продолжают неритмично оформлять транспортные средства следующие на выезд из Республики Беларусь. Так, пропускная способность пункта пропуска «Козловичи» составляет 2 400 грузовых автомобилей в сутки. На протяжении последнего времени польской стороной выполняется не более половины.

«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?-21

Кристина Протосовицкая:
Ситуация приближается к критической. Люди бьют тревогу и обращаются на горячие линии средств массовой информации. Их понять можно. А ведь лучше не станет. Сейчас время перед Новым годом и Рождеством закрывать годовые контракты, а соответственно, грузовой поток будет только усиливаться.

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# Государственная граница Беларуси # Кристина Протосовицкая

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