«Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?

Новости Беларуси. Ситуация накаляется – уже более 5 тысяч грузовых автомобилей ожидают въезда в Европейский союз на границе с Беларусью. Заторы по всем европейским направлениям: Литва, Латвия, Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из крупнейших международных пунктов пропуска «Козловичи», рассчитанный на оформление более 2 тысяч автомобилей в сутки, сегодня выпускает не более 60 % из-за неритмичной работы сопредельной стороны. То ли страйк, то ли хамство польской таможенной службы. Водители обратились на горячую линию СТВ, ведь ожидание, мягко говоря, перестало быть томным.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Очередь в международном пункте пропуска «Козловичи», кажется, достигла своего максимума и сегодня составляет порядка 25 километров. Люди вынуждены не ожидать на обочине, а жить не дни, а недели. Осложнило ситуацию изменение погоды: похолодание и снег. Образовались сугробы, которые мешают движению. В этой части уже практически нет никаких бытовых условий: ни магазинов, ни биотуалетов. 66 часов без движения. Таков рекорд Анатолия Подвысоцкого. Водитель-международник, несмотря на четвертьвековой стаж, с трудом понимает ситуацию простоя. А когда заболел коллега по колее, и вовсе обратился на горячую линию СТВ.

Анатолий Подвысоцкий, водитель:

Мы обратились на горячую линию СТВ, потому что нет терпения. Стоим четверо суток. Занесло снегом нас, мы не можем и двинуться. Я понимаю, все работает. Таможня работает в усиленном режиме, но можно проехать два-три километра за смену, а мы как встали, так и стоим – ни с места четверо суток.

Греческий водитель Петрос Перифанос климатически к белорусской зиме не привык – температура подскочила выше 38 градусов. Ему 50, и это его способ зарабатывать, но то, с чем приходится сталкиваться, называет трагедией. Сперва лечили коллеги, когда стало еще хуже – вызвали скорую.

Петрос Перифанос, водитель (Греция):

Я стою здесь четвертый день, у меня началась лихорадка, я очень устал, нужно домой. Я в стрессе, у меня еще и диабет. Врачи сказали, что нужно беречься.

На разговор со СМИ пришли с десяток водителей, кто оказался в ловушке. Находясь в считанных километрах от крупного города и границы, люди оказались как на необитаемом острове.

66 часов мы стоим. Я даже не знаю, что дальше делать. Наверное, прекращать эти перевозки? Наверное, елки будем наряжать.

Те, кто в десятках километрах от пункта пропуска, и вовсе подозревают, что оказались не у дел из-за нарушителей очереди.

Машины, которые приходят на терминал, на перегрузку, они перегружаются и уезжают на границу, а не возвращаются обратно, как положено, в колейку, занимать очередь. А мы стоим четвертые сутки, кто-то – пятые. Там дальше, наверное, и побольше. В Козловичах выезда ожидают порядка 900 транспортных средств, а всего на границе с Евросоюзом число автомобилей перешагнуло пятитысячный рубеж. Причем эта цифра меняется ежесуточно в сторону увеличения.

Вероника Свитич, старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Сотрудники Госавтоинспекции Брестчины осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения в пункте пропуска «Козловичи». Ежедневно туда выделяются дополнительные средства и силы для урегулирования дорожного движения. В том числе для оказания помощи участникам дорожного движения.

Дмитрий Ковалев, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Брестской таможни:

Польские контрольные службы продолжают неритмично оформлять транспортные средства следующие на выезд из Республики Беларусь. Так, пропускная способность пункта пропуска «Козловичи» составляет 2 400 грузовых автомобилей в сутки. На протяжении последнего времени польской стороной выполняется не более половины.