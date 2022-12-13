Донести до граждан и доработать. Лукашенко объяснил, как готовился закон о ВНС

Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: а вдруг неразбериха, внутреннее противостояние? Вот мы и предлагаем ВНС. Подробнее.

Эта встреча – сверка часов по приведению отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией. Четкие и прозрачные границы необходимо прописать в законе о партиях и о ВНС. Но Александра Лукашенко сегодня интересовали не только проекты законов. Президент сделал четкие акценты на важности уникального инструмента народовластия. Принципиальные критерии от главы государства – приоритет национальных интересов и конструктивность. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Так активно белорусские управленцы редко какие законодательные новеллы обсуждают. Настроение зала совещаний отражает живую общественную дискуссию. У самого де-факто демократического инструмента с глубокими корнями народовластия – ВНС – де-юре статус конституционный. А теперь к постепенному финалу подходит работа над законом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мною было поручено донести положение данного нормативно-правового проекта до граждан, узнать их мнение, доработать его перед принятием. Как докладывают, публичная дискуссия происходила достаточно активно. Я это наблюдал. За 10 дней поступило примерно 500 откликов, звучали разные мнения. Я знаю, что многие предложения, которые делают проект лучше и понятнее, учтены. Прежде всего надо понимать, что собрание – важный конституционный представительный орган.

Сразу несколько важных моментов. Форма: такое прямое народовластие – редкое явление в демократиях мира. Да и процесс создания закона о ВНС можно брать за международный образец нормотворчества. Свои предложения высказали все желающие. В поисках инициатив эксперты, чиновники и депутаты объездили всю страну. Затем идеи обработали, навели правоведческий мейк-ап. Лукашенко: должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует принципам внутренней и внешней политики. Читать здесь.