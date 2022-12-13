Донести до граждан и доработать. Лукашенко объяснил, как готовился закон о ВНС
Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: а вдруг неразбериха, внутреннее противостояние? Вот мы и предлагаем ВНС. Подробнее.
Эта встреча – сверка часов по приведению отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией. Четкие и прозрачные границы необходимо прописать в законе о партиях и о ВНС. Но Александра Лукашенко сегодня интересовали не только проекты законов. Президент сделал четкие акценты на важности уникального инструмента народовластия. Принципиальные критерии от главы государства – приоритет национальных интересов и конструктивность.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Так активно белорусские управленцы редко какие законодательные новеллы обсуждают. Настроение зала совещаний отражает живую общественную дискуссию. У самого де-факто демократического инструмента с глубокими корнями народовластия – ВНС – де-юре статус конституционный. А теперь к постепенному финалу подходит работа над законом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мною было поручено донести положение данного нормативно-правового проекта до граждан, узнать их мнение, доработать его перед принятием. Как докладывают, публичная дискуссия происходила достаточно активно. Я это наблюдал. За 10 дней поступило примерно 500 откликов, звучали разные мнения. Я знаю, что многие предложения, которые делают проект лучше и понятнее, учтены. Прежде всего надо понимать, что собрание – важный конституционный представительный орган.
Сразу несколько важных моментов. Форма: такое прямое народовластие – редкое явление в демократиях мира. Да и процесс создания закона о ВНС можно брать за международный образец нормотворчества. Свои предложения высказали все желающие. В поисках инициатив эксперты, чиновники и депутаты объездили всю страну. Затем идеи обработали, навели правоведческий мейк-ап.
Лукашенко: должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует принципам внутренней и внешней политики. Читать здесь.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Часть предложений (и очень много их) будут реализованы на уровне регламента. Высказывались более детализированные мнения, идеи, как будет работать Всебелорусское народное собрание по той или иной процедуре, порядок голосования. То есть мы видим и знаем эти вопросы и каким образом они должны быть решены. Хотелось бы отметить тот подход, о котором говорили в ходе общественного обсуждения, он касается основной идеи формата ВНС. То, что это орган, который наделен исключительными полномочиями.
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