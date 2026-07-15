К международной повестке этой среды. А там, преимущественно у наших балтийских соседей, сплошной «детский сад», если не откровенный «цирк». Плюшевые мишки, зайцы, куклы и прочие игрушки, а еще книжки и видеоигры (но здесь важная ремарка – из Беларуси и России) – во всем этом латвийская власть усмотрела колоссальную угрозу для своей национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно поэтому официальная Рига инициирует запрет на импорт этих товаров.

Быть может, власть имущих прибалтов «вдохновила» странная реакция старших товарищей – британских парламентариев, которые в кадрах мультфильма «Маша и медведь», где героиня примеряет фуражку, усмотрели российскую угрозу и теперь требуют запретить мультик.

У прибалтов предостаточно своих фобий – у них в этом смысле большой опыт. Но он обрастает все новыми фактами. Так, эстонские депутаты продвигают закон, который фактически лишает жителей республики возможности смотреть фильмы с русской озвучкой. Варианты предлагаются такие: или эстонские субтитры, или не смотрите вообще. Местные кинотеатры, например, в Нарве опасаются потерять значительную часть аудитории. Но и это ничто по сравнению с запретом на русскоязычные инструкции для медицинских препаратов. До мая они были еще доступны в регистре лекарственных средств, теперь же эстонская власть предлагает тем, кому ну очень нужно, воспользоваться онлайн-переводчиком. Странно, что в эстонским сегменте интернета еще доступна такая опция.

А вот в соседней Латвии продолжают тотальную войну с русским языком в средствах массовой информации и, судя по всему, на этот раз готовы идти до «победного» конца. Так, министр, с позволения сказать, культуры этого Прибалтийского государства уверен, что русскому не место в СМИ. И никакие полумеры не подойдут: его, по мнению чиновника, нужно искоренить вовсе. И это при том что на данный момент доля русскоязычного контента в газетах, журналах и на информационных порталах Латвии составляет ничтожные 2,5%, при том что русских в стране около 23 % от общего количества населения. Но элементарная математика, похоже, не самая сильная сторона тех, кто принимает политические решения в Прибалтике.