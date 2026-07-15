Промышленность ФРГ потеряла 177 тыс. рабочих мест в 2025 году

Крах немецкого производства продолжается. По данным Федерального агентства Германии по трудоустройству, только за 2025 год промышленный сектор страны лишился 177 тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее тяжелый удар пришелся на металлургию и машиностроение, где сокращения идут со скоростью 15 тысяч человек ежемесячно. Общий спад занятости не удается компенсировать даже за счет роста в сфере услуг.

Главными причинами этого обвала эксперты называют прекращение поставок доступного российского газа и обострение конфликта вокруг Ирана. На этом фоне по бюджету предприятий и кошелькам простых граждан бьет новый скачок цен на автомобильное топливо. Всего за неделю средняя стоимость литра дизеля в Германии взлетела почти до трех евро.