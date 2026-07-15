Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации

Историко-культурное наследие формирует идентичность белорусского народа, отсюда и трепетное отношение к объектам, которые не имеют цены, но обладают огромной ценностью для нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коложская церковь, один из древнейших храмов Беларуси и памятник, не имеющий аналогов в мировом зодчестве, готовится к первой в своей истории масштабной реставрации. Храм претендует на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прежде чем начинать консервацию и реставрацию, ученые из Беларуси и России провели детальное обследование здания, после чего во время международной научно-практической конференции обменялись мнениями, как сохранять архитектурную жемчужину.