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Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации

15 июля 2026 17:10
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Историко-культурное наследие формирует идентичность белорусского народа, отсюда и трепетное отношение к объектам, которые не имеют цены, но обладают огромной ценностью для нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Коложская церковь, один из древнейших храмов Беларуси и памятник, не имеющий аналогов в мировом зодчестве, готовится к первой в своей истории масштабной реставрации. Храм претендует на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Прежде чем начинать консервацию и реставрацию, ученые из Беларуси и России провели детальное обследование здания, после чего во время международной научно-практической конференции обменялись мнениями, как сохранять архитектурную жемчужину. 

Тайны стен Коложи – в репортаже Галины Буро. 

Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации-2

К аутентичной стене XII века приковано внимание ученых из Беларуси и России. Тот редкий случай, когда люди без церковного сана допущены в алтарь с единственной целью – спасти конструкцию от разрушений времени. За 900 лет каменной части храма еще не касалась рука реставраторов. Теперь же обследование показало: некоторые элементы стены в критическом состоянии. 

Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации-4

Протоиерей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
Это разрушения, которые были нанесены храму и в период войн, и которые явились следствием стихийных бедствий. А современные раны – это изменение климата, постоянное промерзание и размораживание влажной плинфы приводит к ее отшелушиванию, разрушению. Услышали мнение наших экспертов о тех трещинах, которые унаследованы и которые на сегодняшний день, откровенно говоря, признаются как почти аварийные.

Далее смотрите в видео.

# Церковь # Религия

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