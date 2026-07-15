Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации

Историко-культурное наследие формирует идентичность белорусского народа, отсюда и трепетное отношение к объектам, которые не имеют цены, но обладают огромной ценностью для нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коложская церковь, один из древнейших храмов Беларуси и памятник, не имеющий аналогов в мировом зодчестве, готовится к первой в своей истории масштабной реставрации. Храм претендует на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прежде чем начинать консервацию и реставрацию, ученые из Беларуси и России провели детальное обследование здания, после чего во время международной научно-практической конференции обменялись мнениями, как сохранять архитектурную жемчужину.
Тайны стен Коложи – в репортаже Галины Буро.
К аутентичной стене XII века приковано внимание ученых из Беларуси и России. Тот редкий случай, когда люди без церковного сана допущены в алтарь с единственной целью – спасти конструкцию от разрушений времени. За 900 лет каменной части храма еще не касалась рука реставраторов. Теперь же обследование показало: некоторые элементы стены в критическом состоянии.
Протоиерей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
Это разрушения, которые были нанесены храму и в период войн, и которые явились следствием стихийных бедствий. А современные раны – это изменение климата, постоянное промерзание и размораживание влажной плинфы приводит к ее отшелушиванию, разрушению. Услышали мнение наших экспертов о тех трещинах, которые унаследованы и которые на сегодняшний день, откровенно говоря, признаются как почти аварийные.
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