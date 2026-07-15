Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в городе Хиве в конце сентября
Минск и Ташкент готовятся к проведению Белорусско-узбекского межпарламентского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта встреча призвана закрепить беспрецедентно высокую динамику сотрудничества между Минском и Ташкентом. Программу предстоящего события 15 июля обсуждали на заседании организационного комитета – оно прошло в Совете Республики.
В отличие от прошлых лет, когда встречи объединяли исключительно женский бизнес, сентябрьский конгресс в Хиве значительно расширит повестку. Традиционно упор будет сделан на секционную работу, охватывающую наиболее перспективные сферы двустороннего взаимодействия. Среди них машиностроение, пищевая индустрия, медицина, фармацевтика, образование, наука. И особое внимание – реализации туристического потенциала. Нынешний форум проводится в рамках реализации дорожной карты сотрудничества парламентов Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы.
Напомним, что Минск и Ташкент буквально на прошлой неделе повысили уровень партнерства до стратегического. Это стало главным итогом переговоров лидеров Беларуси и Узбекистана в рамках официального визита Шавката Мирзиеева. Страны определили также дорожную карту сотрудничества до 2030 года. В реализацию договоренностей активно включаются парламентарии.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы обязательно должны сделать акцент на тех соглашениях, договоренностях, которые были достигнуты в ходе визита Президента Узбекистана в нашу страну. Обязательно акцент на этом. У нас действительно, пожалуй, с Узбекистаном выстраиваются очень хорошие отношения, добрые, где мы достаточно эффективно работаем. Но надо еще работать более успешно. Как сказали наши президенты, если мы сегодня не ускоримся, то кто-то придет другой, а этого допустить нельзя. Мы должны работать очень эффективно по всем этим направлениям.
Взаимный интерес деловых кругов Минска и Ташкента подтвержден временем и реальными цифрами. Одной из самых эффективных площадок стал женский бизнес-форум. Его проводили трижды – в Минске, Витебске и Ташкенте. Организаторы подчеркивают коммерческую эффективность этого формата. Практическая отдача увеличивалась каждый год.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Результатами первых трех форумов стали существенные договоренности по линии субъектов хозяйствования наших двух стран. Суммарно за первые три форума было подписано порядка 60 контрактов на общую сумму около 500 млн белорусских рублей и солидный пакет двусторонних соглашений и меморандумов о взаимодействии как на региональном уровне, так и по линии учреждений образования, здравоохранения и общественных организаций.
Результативность планируется сохранить и при проведении нового мероприятия, которое, напомним, в конце сентября примет город Хива.
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