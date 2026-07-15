Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в городе Хиве в конце сентября

Минск и Ташкент готовятся к проведению Белорусско-узбекского межпарламентского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта встреча призвана закрепить беспрецедентно высокую динамику сотрудничества между Минском и Ташкентом. Программу предстоящего события 15 июля обсуждали на заседании организационного комитета – оно прошло в Совете Республики.

В отличие от прошлых лет, когда встречи объединяли исключительно женский бизнес, сентябрьский конгресс в Хиве значительно расширит повестку. Традиционно упор будет сделан на секционную работу, охватывающую наиболее перспективные сферы двустороннего взаимодействия. Среди них машиностроение, пищевая индустрия, медицина, фармацевтика, образование, наука. И особое внимание – реализации туристического потенциала. Нынешний форум проводится в рамках реализации дорожной карты сотрудничества парламентов Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы.

Напомним, что Минск и Ташкент буквально на прошлой неделе повысили уровень партнерства до стратегического. Это стало главным итогом переговоров лидеров Беларуси и Узбекистана в рамках официального визита Шавката Мирзиеева. Страны определили также дорожную карту сотрудничества до 2030 года. В реализацию договоренностей активно включаются парламентарии.