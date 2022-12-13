Ирина Старовойтова: победители университетских олимпиад поступят в вуз без экзаменов. У кого ещё есть льготы?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Ирина Анатольевна, вы говорили, что есть еще одна категория выпускников, которые смогут поступить практически без экзаменов, используя багаж свой знаний, – это университетские олимпиады. Что это такое, что это за форма работы?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Да, в этом году все региональные высшие учебные заведения будут реализовывать эту форму – университетские олимпиады. Положение типовое разработано, так же, как и положение университетов в этой части, которое конкретизирует некоторые вопросы. Надо быть внимательными, изучать, смотреть даты проведения. Но в целом университетская олимпиада дает возможность ученику попробовать свои силы. И если он занимает первое-второе-третье место, то он зачисляется на эти специальности, перечень их тоже установлен, в данное высшее учебное заведение.
Юлия Бешанова:
Какие еще категории выпускников будут поступать по другим условиям?
Ирина Старовойтова:
В этом году также будут поступать дети, завершившие обучение в Национальном детском технопарке. По решению Национального совета, через собеседование, которое будут проводить высшие учебные заведения, куда планирует поступать ученик. По результатам таких собеседований он может по такой льготе поступить в высшее учебное заведение.
Юлия Бешанова:
Талантливых детей разбирают сразу.
Ирина Старовойтова:
Конечно. В этом и основной смысл этой кампании, тех изменений, которые мы реализуем. Это то, чтобы привлечь как можно больше наиболее мотивированных, одаренных, способных ребят для поступления в высшие учебные заведения. Ну и, конечно же, это справедливость, равные условия, качественное образование, потому что мы уверены, что эти подходы несколько увеличат в том числе и контроль, и систему подготовки улучшат в школьном образовании. И, конечно же, увидеть мотивированных и одаренных – это та задача, которая решается озвученными подходами.
Юлия Бешанова:
Технопарк, победители университетских олимпиад. Кто еще имеет льготные условия поступления?
Ирина Старовойтова:
Мы даем более широкие возможности для победителей областных олимпиад, потому что те ребята, которые получили похвальные листы, правда, там установлены контрольные цифры приема: не более 15 %. Тем не менее эти ребята могут поступать на льготных основаниях в высшие учебные заведения. Ребята, которые закончили средние специальные учреждения педагогического профиля, могут поступать без экзаменов.
Юлия Бешанова:
А эти профильные классы, которые сейчас в школах, дают какую-то льготу при поступлении?
Ирина Старовойтова:
Все, что касается профильных классов – это педагогические, спортивно-педагогические, военно-патриотические – все льготы для них сохраняются.
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