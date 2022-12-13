Ирина Старовойтова: победители университетских олимпиад поступят в вуз без экзаменов. У кого ещё есть льготы?

Юлия Бешанова, ведущая : Ирина Анатольевна, вы говорили, что есть еще одна категория выпускников, которые смогут поступить практически без экзаменов, используя багаж свой знаний, – это университетские олимпиады. Что это такое, что это за форма работы?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Да, в этом году все региональные высшие учебные заведения будут реализовывать эту форму – университетские олимпиады. Положение типовое разработано, так же, как и положение университетов в этой части, которое конкретизирует некоторые вопросы. Надо быть внимательными, изучать, смотреть даты проведения. Но в целом университетская олимпиада дает возможность ученику попробовать свои силы. И если он занимает первое-второе-третье место, то он зачисляется на эти специальности, перечень их тоже установлен, в данное высшее учебное заведение.

Юлия Бешанова:

Какие еще категории выпускников будут поступать по другим условиям?

Ирина Старовойтова:

В этом году также будут поступать дети, завершившие обучение в Национальном детском технопарке. По решению Национального совета, через собеседование, которое будут проводить высшие учебные заведения, куда планирует поступать ученик. По результатам таких собеседований он может по такой льготе поступить в высшее учебное заведение.