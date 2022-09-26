Прямой эфир

Боровик: «Вы выпускаете самый лучший эфир. И если он набирает хорошую просматриваемость, его банят»

26 сентября 2022 16:49
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Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Боровик: «Вы выпускаете самый лучший эфир. И если он набирает хорошую просматриваемость, его банят»-1

Кирилл Казаков, СТВ:
В выходные взяли канал Азаренка, «Я/Мы ОМОН». Выключили и все.

Алена Сырова, СТВ:
А канал Андрея Муковозчика не выключили.

Кирилл Казаков:
Потому что он называется «Накипело».

Боровик: «Вы выпускаете самый лучший эфир. И если он набирает хорошую просматриваемость, его банят»-4

Вадим Боровик, политолог:
Посмотрите, у нас проблема в чем? Есть средство доставки и контроль над платформами. У нас нет контроля над платформами. Это самая главная проблема. Вы выпускаете самый лучший эфир. И если он набирает хорошую просматриваемость, его банят. То есть среда получается неконкурентная. Это все ложь про свободные средства массовой информации.

Боровик: «Вы выпускаете самый лучший эфир. И если он набирает хорошую просматриваемость, его банят»-7

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Я категорически не согласен с вами. Недавно самый известный российский политтехнолог Евгений Минченко по этому поводу сказал: мы живем в эпоху, когда форма и стиль важнее фактажа. И сказал он это про Алексея Арестовича: вам шашечки или ехать?

Кирилл Казаков:
Прославлять Арестовича не надо.

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# Интернет # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Андрей Муковозчик # Вадим Боровик # Всеволод Непогодин # Фотофакт

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