Боровик: «Вы выпускаете самый лучший эфир. И если он набирает хорошую просматриваемость, его банят»

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Кирилл Казаков, СТВ:

В выходные взяли канал Азаренка, «Я/Мы ОМОН». Выключили и все. Алена Сырова, СТВ:

А канал Андрея Муковозчика не выключили. Кирилл Казаков:

Потому что он называется «Накипело».