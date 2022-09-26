Оперативность или аналитика? Рачков, Петровский и Боровик спорят, как нужно распространять информацию

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Кирилл Казаков, СТВ:

Нашим журналистам либо тем, кто занимается медиаобороной, не хватает смелости или цинизма? В Украине цинизма достаточно.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я полностью поддерживаю мысль Президента, что надо оперировать правдой. Не теми инструментами, которыми работают страны НАТО. Вы воспевали The Washington Post, The New York Times. Знающие люди знают о том, как там все соединено, кто подбрасывает статистику, блоги. Эти издания встроены в целом в ту пропагандистскую машину. Кирилл Казаков:

Они ангажированы. Но даже для студента журфака The New York Times и остальные газеты, о которых я говорил, – это авторитет непререкаемый. Сергей Рачков:

Но бывший президент США говорит, что в этих газетах фейк-ньюз. И они доказали. Кирилл Казаков:

Для нас президент США – фейковый президент. Сергей Рачков:

Конечно. И критически высказывался глава государства, что не надо самоуспокаиваться. Мы многое сделали после 2020 года, но мир быстро меняется. Необходимо не отставать. Все говорят об оперативности, о скорости, но проблема сегодня смыслов. Даже в аналитических программах.

Петр Петровский, политолог:

Полностью с этим согласен. Сегодня не хватает реальной аналитики, информации. Кирилл Казаков:

Она нужна? Востребована? Петр Петровский:

Она востребована, она формирует мысли тех, кто потом является авторитетами в обществе. Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Или не является. Петр Петровский:

С одной стороны, есть определенные массовые группировки, которые прочли в интернете, эмоционально перевозбудились. Тут нужны скорая помощь, ЦИПсО и лечение. Но ведь не все такие, и мы не хотим превратиться в общество идиотов.