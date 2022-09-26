Оперативность или аналитика? Рачков, Петровский и Боровик спорят, как нужно распространять информацию
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нашим журналистам либо тем, кто занимается медиаобороной, не хватает смелости или цинизма? В Украине цинизма достаточно.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я полностью поддерживаю мысль Президента, что надо оперировать правдой. Не теми инструментами, которыми работают страны НАТО. Вы воспевали The Washington Post, The New York Times. Знающие люди знают о том, как там все соединено, кто подбрасывает статистику, блоги. Эти издания встроены в целом в ту пропагандистскую машину.
Кирилл Казаков:
Они ангажированы. Но даже для студента журфака The New York Times и остальные газеты, о которых я говорил, – это авторитет непререкаемый.
Сергей Рачков:
Но бывший президент США говорит, что в этих газетах фейк-ньюз. И они доказали.
Кирилл Казаков:
Для нас президент США – фейковый президент.
Сергей Рачков:
Конечно. И критически высказывался глава государства, что не надо самоуспокаиваться. Мы многое сделали после 2020 года, но мир быстро меняется. Необходимо не отставать. Все говорят об оперативности, о скорости, но проблема сегодня смыслов. Даже в аналитических программах.
Петр Петровский, политолог:
Полностью с этим согласен. Сегодня не хватает реальной аналитики, информации.
Кирилл Казаков:
Она нужна? Востребована?
Петр Петровский:
Она востребована, она формирует мысли тех, кто потом является авторитетами в обществе.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Или не является.
Петр Петровский:
С одной стороны, есть определенные массовые группировки, которые прочли в интернете, эмоционально перевозбудились. Тут нужны скорая помощь, ЦИПсО и лечение. Но ведь не все такие, и мы не хотим превратиться в общество идиотов.
Вадим Боровик, политолог:
Не смешивайте один инструмент с другим. Если нужно, чтобы человек в возрасте не умер, он занимается физкультурой. Вам нужен олимпийский чемпион? Вы проходите олимпийскую подготовку. Если вам нужен специалист по рукопашному бою для спецслужб, он должен убить за три минуты. Поэтому вам нужна методика для аналитиков. Это Петя [Петр Петровский – прим.ред.] будет смотреть. Девочка из TikTok не будет смотреть. Я вам приведу пример. БЕЛТА – 37 тысяч подписчиков. «Желтые сливы» за полтора года набрали 200 тысяч, работая в совсем другом поле. Поэтому у нас должны быть разные методики работы. И все инструменты хороши, но респектабельность информационного поля убивать нельзя, потому что подорвем доверие. Поэтому у нас должны быть столпы, на которых держится доверие. «Пул Первого» должен быть «Пулом Первого».
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