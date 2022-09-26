«В 2020 году на улицы выходили не аналитики». Почему молодёжь верит фейкам и как с этим бороться?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

В информационной сфере, в информационной борьбе есть свои законы, есть свои принципы. Это наука, извините. И наука свидетельствует, чтобы четко усваивалась информация, американцы называют это «изменение поведения», в Российской Федерации называется «влияние на принятие решений» и так далее. Для этого необходимо дозировать долю ложной информации и долю проверенной информации. Что мы сегодня наблюдаем в Украине. Все правильно сказали: ложь, ложь и ложь. Месяц, два ее слушали. Что происходит сегодня: даже западные СМИ не опираются на средства массовой информации Украины. Все серьезные аналитики сегодня оперируют фактами серьезных информационных агентств. Даже у меня на мобильном телефоне только эти агентства присутствуют. Например, БелТА, РИА Новости, «Синьхуа», французские новости центральные, Fox News – с серьезных проверенных источников.

Кирилл Казаков, СТВ:

New York Times, The Washington Post – это серьезные источники?

Валерий Ревенко:

Серьезно идеологизированные.

Кирилл Казаков:

Когда подают информацию таким образом: как минимум четыре человека знают о состоянии лидера Ирана, а нам говорят о том, что он находится при смерти. Все. Это что? Это пишет, как вы говорите, очень уважаемое, серьезное и с историческими корнями издание. Как на это реагировать?

Валерий Ревенко:

Информационная гигиена и образование. Серьезные люди на это реагировать не будут. Серьезные люди – это аналитики, это лица, принимающие решения. Все остальное, к сожалению, попадает под влияние. Кто эту информацию делает, задумывались? Вот это море различных Telegram-каналов и всего остального? Юноши и девушки, 20-30 лет. Они абсолютно не задумываются о том, что эта информация правильная или неправильная. Они просто ее производят, а мы начинаем реагировать.