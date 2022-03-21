«Это как учебник». Эксперты ответили на вопрос: почему молодёжь читает газеты?
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот у вас две газеты. Как должны вы вести себя, как должны писать журналисты, как должны преподносить себя менеджеры, чтобы эти газеты стали интересны молодежи? Или мы уже точно понимаем, что газета – это нечто ретроградное?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Нет, есть, конечно, молодые люди, которые читают газету, когда в газетах использован формат глубокого разбора темы, наглядная инфографика, информация, которой кроме как в газетном формате больше нигде нет, то есть только газета может так наглядно, иллюстративно, глубоко, подробно изложить ту или иную тему. Это как учебник.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Чем ярче картинки, тем легче нашей молодежи это усваивать.
Кирилл Казаков:
Алена, чтобы ты пример поняла, вот Андрей Муковозчик, он автор, по сути, фельетона, мы называем его автором телевизионного фельетона, он работает в формате телевизионной рубрики, но в газетном формате фельетона он сейчас, по сути, самый яркий представитель.
Алена Сырова, СТВ:
Только получается, если я хочу почитать Андрея Муковозчика, если я его поклонница, тогда я должна читать газеты, верно? Чтобы получить эту эксклюзивную информацию.
Кирилл Казаков:
Да, об этом мы и говорим, что авторская журналистика, которая в последние полтора года стала трендом в национальных СМИ, в газетах, на телевидении, на радио, она тянет, чтобы почитать кого-то. Андрея же читают не только те люди, которые его любят, но и те, кто не любит. Врага нужно знать в лицо.