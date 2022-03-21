«Это как учебник». Эксперты ответили на вопрос: почему молодёжь читает газеты?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».





Кирилл Казаков, СТВ:

Вот у вас две газеты. Как должны вы вести себя, как должны писать журналисты, как должны преподносить себя менеджеры, чтобы эти газеты стали интересны молодежи? Или мы уже точно понимаем, что газета – это нечто ретроградное?





Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Нет, есть, конечно, молодые люди, которые читают газету, когда в газетах использован формат глубокого разбора темы, наглядная инфографика, информация, которой кроме как в газетном формате больше нигде нет, то есть только газета может так наглядно, иллюстративно, глубоко, подробно изложить ту или иную тему. Это как учебник.





Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Чем ярче картинки, тем легче нашей молодежи это усваивать.



Кирилл Казаков:

Алена, чтобы ты пример поняла, вот Андрей Муковозчик, он автор, по сути, фельетона, мы называем его автором телевизионного фельетона, он работает в формате телевизионной рубрики, но в газетном формате фельетона он сейчас, по сути, самый яркий представитель.