«Это самое отвратительное, теперь целевая аудитория – это дети». Психолог об информационной войне

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Многие говорят, что иногда в этой войне или спецоперации, которая сейчас идет в Украине, иногда украинцы побеждают. Это деньги? Я слышал цифру, что некоторые бизнесмены в Украине платят по 50 миллионов гривен в день на то, чтобы забивать рекламой Facebook, Instagram и все остальное.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Дети смотрят гаджеты. Вечерами забирают у меня, у матери и смотрят свои мультики. Мы теперь ходим за ними и каждые пять минут переключаем таргетированную рекламу. Те, кто размещает это в заведомо детских мультиках вот для таких вот, – это нацисты по самосознанию.