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«Это самое отвратительное, теперь целевая аудитория – это дети». Психолог об информационной войне

21 марта 2022 17:12
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Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Многие говорят, что иногда в этой войне или спецоперации, которая сейчас идет в Украине, иногда украинцы побеждают. Это деньги? Я слышал цифру, что некоторые бизнесмены в Украине платят по 50 миллионов гривен в день на то, чтобы забивать рекламой Facebook, Instagram и все остальное.  

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:  
Дети смотрят гаджеты. Вечерами забирают у меня, у матери и смотрят свои мультики. Мы теперь ходим за ними и каждые пять минут переключаем таргетированную рекламу. Те, кто размещает это в заведомо детских мультиках вот для таких вот, – это нацисты по самосознанию.  

«Это самое отвратительное, теперь целевая аудитория – это дети». Психолог об информационной войне-1

Анжелика Сафонова, психолог:  
Я хочу добавить по поводу рекламы таргетированной. Она очень распространена и в основном среди мультиков и фильмов, которые  смотрят наши дети. Пример моего ребенка, который подбегает ко мне и говорит: мама, смотри, тут опять призыв. Он понимает, что надо пройти мимо, потому что он живет со мной. Это самое отвратительное, теперь целевая аудитория – это дети. У детей нет критического мышления.  

Кирилл Казаков:  
Я эту фразу повторяю из программы в программу: чтобы победить своего врага, прежде всего надо воспитать его детей.  

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# Интернет # общество # Кирилл Казаков # Андрей Муковозчик # Анжелика Сафонова # Фотофакт

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