«Информационная пуля в вас попала». Как понять, что перед вами фейк?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

В большинстве люди говорят о том, что понимают, что есть фейки, идет информационная война, есть манипуляции. Но все равно продолжают репостить, пересказывать, из уст в уста передавать. Почему?

Анжелика Сафонова, психолог:

Это манипуляция, которую мы знаем, массовая манипуляция. Людям действительно очень тяжело отличить. Если говорить про оппозиционеров, то они будут только плохое постить, вы же знаете. К чему они будут обращаться? К фейкам. Я всегда говорю, что нужно всегда обращаться к источнику, смотреть. Есть внутренний хороший индикатор. Если вам после прочтения какой-либо информации настолько плохо, вас раздирает, значит информационная пуля в вас попала. Потому что она разрывает ваши эмоции. Это самое важное.