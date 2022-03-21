«Информационная пуля в вас попала». Как понять, что перед вами фейк?
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В большинстве люди говорят о том, что понимают, что есть фейки, идет информационная война, есть манипуляции. Но все равно продолжают репостить, пересказывать, из уст в уста передавать. Почему?
Анжелика Сафонова, психолог:
Это манипуляция, которую мы знаем, массовая манипуляция. Людям действительно очень тяжело отличить. Если говорить про оппозиционеров, то они будут только плохое постить, вы же знаете. К чему они будут обращаться? К фейкам. Я всегда говорю, что нужно всегда обращаться к источнику, смотреть. Есть внутренний хороший индикатор. Если вам после прочтения какой-либо информации настолько плохо, вас раздирает, значит информационная пуля в вас попала. Потому что она разрывает ваши эмоции. Это самое важное.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это очень правильно, потому что наши оппоненты недавно так и написали, что наша деятельность призвана воздействовать на эмоции. А не заниматься фактами. Это они написали, не я написал.
Анжелика Сафонова:
Никто не будет искать опровержение этих фактов.
Андрей Муковозчик:
Действительно, как только тебя цепануло, это повод закрыть, выключить, отключиться. Посмотреть в небо и подумать: зачем меня цепляют? Конечно, не заберешь уже эти гаджеты, не закроешь эти Сети, с потоком лжи, которая на нас валится, тоже не справиться. Разоблачить фейк – полдня работы. А написать – 30 секунд. Более того, это же истории еще 2020 года, когда в Telegram-каналах, сбежавших за границу, писали – не рефлексируем, распространяем. Это к вопросу о том, что где-то создается креатив фейка, передается на разгон на вентилятор тем самым бойцам информационного фронта, они разгоняют. Им сразу в головы вкладывают: не думайте об этом, распространяйте.
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