МВД о блокировках экстремистских ресурсов: есть масса способов, чтобы всё это дело обойти, но и мы совершенствуемся

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мы все по закону каким-то образом несем ответственность, потому что мы все понимаем, что есть закон о СМИ, и мы несем ответственность за то, что мы говорим. Те же самые [экстремистский ресурс – прим.ред.], Мотолько никаким образом здесь не представлены, то есть они безнаказанно работают на этой территории. И пока МВД их не нашло на территории Беларуси, мы можем только закрывать их каналы либо пугать. А каким образом мы можем привлечь? У Мотолько же канал есть, он же существует.