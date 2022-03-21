МВД о блокировках экстремистских ресурсов: есть масса способов, чтобы всё это дело обойти, но и мы совершенствуемся

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы все по закону каким-то образом несем ответственность, потому что мы все понимаем, что есть закон о СМИ, и мы несем ответственность за то, что мы говорим. Те же самые [экстремистский ресурс – прим.ред.], Мотолько никаким образом здесь не представлены, то есть они безнаказанно работают на этой территории. И пока МВД их не нашло на территории Беларуси, мы можем только закрывать их каналы либо пугать. А каким образом мы можем привлечь? У Мотолько же канал есть, он же существует.
Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:
С юридической точки зрения, в отношении всех этих граждан, которые нам известны, возбуждены уголовные дела. Они объявлены в розыск и в межгосрозыск, и в международный розыск. И поверьте, я вам как профессионал говорю: вопрос времени, когда они ответят за то, что сделали. Но рано или поздно ответят.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
К сожалению, вопрос времени: сколько людей они успеют отравить до этого.
Геннадий Казакевич:
С другой стороны, чисто технически, мы блокируем не сами эти ресурсы (это сделать невозможно), а блокируем доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам. Повторюсь, с технической точки зрения есть масса способов для того, чтобы все это дело обойти, но и мы совершенствуемся. С третьей стороны, мы на законодательном уровне ввели ответственность не потребителей этой информации, ведь нельзя человека заставлять есть хлеб и не есть пирожное, иногда хочется еще чего-нибудь (дешевого пирожка из закусочной), поэтому мы ввели ответственность за репосты, за распространение этой информации.
Кирилл Казаков:
В данном случае мы работаем на страх тех, кто пользуется этой информацией, правильно?
Геннадий Казакевич:
Не страх, а сознание ответственности за совершенные деяния. В качестве результата могу вам сказать, что только за последние два года количество отписавшихся от деструктивных Telegram-каналов превысило несколько сотен тысяч подписчиков. Это факт. Мы соответствующий анализ приводим. То есть это работает. Найти какой-то универсальный рецепт, сказать одну формулу, к сожалению, невозможно.
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