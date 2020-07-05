«Это действительно праздник каждого человека». Как Беларусь отметила День Независимости

Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник. День Независимости у нас совпадает с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Именно так мы всенародно решили много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Беларусь помнит» – именно эти слова мы произносим в этот важный для каждого белоруса день. А не это ли формула нашего суверенитета? Когда не разрушая исторический фундамент, на этой прочной и мирной основе мы строим молодое государство. Не забывая о прошлом, мы смотрим в будущее. Мы независимы – праздничный репортаж Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

3 июля – та дата, которую никому из белорусов объяснять не нужно. День Независимости. Что еще добавить к этим двум словам? Равно как и с Днем Победы, у этого праздника есть глобальный смысл, всем понятный, а есть – сакральный. У каждого из нас найдётся своя история, связанная с этим днём, есть свое восприятие и свой личный повод праздновать. «Этот праздник – ощущение свободы, что наша страна независимая». Как прошло шествие 3 июля в Минске





В 17 лет я ушел уже в партизаны, в 1942-м. Попал в госпиталь. Уже дошел до Барановичей, мы уже Минск прошли.

Тем, кому удалось победить, после всего предстояло восстановить разрушенный дом, стать хозяином на своей земле, работать ещё больше прежнего и вырастить поколения тех, кто унаследовал силу, трудолюбие, желание жить мирно при любых обстоятельствах. Что говорят маленькие белорусы о независимости?

Беларусь помнит, а не вспоминает только по праздникам. Это, пожалуй, одно из главных отличий той молодой страны, которая сравнительно недавно стала самостоятельной и, оказавшись один на один со всем миром, выбрала свой путь. Тогда единственно верный, давший возможность сегодня принимать решения без оглядки по сторонам. Обращаясь ко всем, кто считает себя белорусом, Президент призывает помнить об этом. Александр Лукашенко: «Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит»

В Беларуси немало предприятий, которые в начале нашего независимого пути были на грани, как и те люди, которые на них работали. Сегодня они – флагманы, всемирно известные бренды страны. И это заслуга тех, кто не побоялся тогда взять ответственность на себя, и тех, кто продолжал просто делать своё дело, как бы ни было трудно. Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»

Общий результат зависит от отдельно взятого человека. Важнейшим белорусским приоритетом в любые времена была и остаётся поддержка каждого, кто в ней нуждается. Молодая семья ли или пожилой белорус. В меру своих возможностей государство подставляет плечо, а как иначе?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня созданы все условия. Вы посмотрите: начиная от заботы о малышах, от мам, которые ждут малышей, и заканчивая заботой о ветеранах. Ведь только в нашей стране сохранилась такая система льгот и гарантий. И семьям, воспитывающим детей, и людям старшего трудоспособного возраста, и в особенности я говорю о ветеранах. Сегодня уже не столько о ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах-тружениках, о ветеранах труда, о людях, которые помогали добиваться и завоевать эту самую независимость. Праздник независимости – это действительно праздник каждого человека.

Независимость страны это ещё и об умении противостоять угрозам, оставаться цельными (внутренне и внешне), и у нас это получается. Хотя в последнее время всё сложнее. Стабильность для многих обманчиво стала само собой разумеющимся и тем, что кажется не исчезнет ни при каких обстоятельствах. Станислав Зась: не бывает, чтобы с неба упало и всё. Надо работать каждый день и крепить свою независимость

Чтобы лучше понимать друг друга, нужно слушать и слышать и, прежде всего, говорить. В праздничный день глава государства с самого утра и до позднего вечера был с белорусами: теми, которые победили тогда в 1944-м, освободив страну, теми, кто побеждает сегодня каждый на своём месте и с теми, кому это только предстоит.