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Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»

05 июля 2020 17:03
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Новости Беларуси. В Беларуси немало предприятий, которые в начале нашего независимого пути были на грани, как и те люди, которые на них работали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»-1

Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»-3

Александр Лукашенко: «Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит»

Сегодня они – флагманы, всемирно известные бренды страны. И это заслуга тех, кто не побоялся тогда взять ответственность на себя, и тех, кто продолжал просто делать своё дело, как бы ни было трудно.

Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»-6

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Я думаю, что возврата истории уже нет, и мы вкус этой независимости уже почувствовали. Наверное, этот выбранный путь – он абсолютно правильный. Мы восстановили нашу экономику, восстановили фабрики, заводы. Сегодня мы можем гордиться, что не прекратил работу Минский тракторный завод. В советское время было 14 заводов на территории Советского Союза, сегодня остался один.

Белорусский автомобильный завод или компания «БелАЗ» – много было рассуждений: нужен он или нет нашей стране. Но Александр Григорьевич в 1994 году, когда посетил предприятие «БелАЗ», сказал: «БелАЗу быть». И «БелАЗ» сегодня есть, это гордость нашей страны.

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# День Независимости # общество # Петр Пархомчик # Фотофакт

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