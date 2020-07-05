Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»

Новости Беларуси. В Беларуси немало предприятий, которые в начале нашего независимого пути были на грани, как и те люди, которые на них работали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня они – флагманы, всемирно известные бренды страны. И это заслуга тех, кто не побоялся тогда взять ответственность на себя, и тех, кто продолжал просто делать своё дело, как бы ни было трудно.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Я думаю, что возврата истории уже нет, и мы вкус этой независимости уже почувствовали. Наверное, этот выбранный путь – он абсолютно правильный. Мы восстановили нашу экономику, восстановили фабрики, заводы. Сегодня мы можем гордиться, что не прекратил работу Минский тракторный завод. В советское время было 14 заводов на территории Советского Союза, сегодня остался один.

Белорусский автомобильный завод или компания «БелАЗ» – много было рассуждений: нужен он или нет нашей стране. Но Александр Григорьевич в 1994 году, когда посетил предприятие «БелАЗ», сказал: «БелАЗу быть». И «БелАЗ» сегодня есть, это гордость нашей страны.

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