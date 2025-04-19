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Трамп не исключил возможность прекращения военной поддержки Киева

19 апреля 2025 09:22
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Президент США Дональд Трамп не исключил возможность остановки поставок Киеву военной помощи, пишет РИА Новости.

Трамп не исключил возможность прекращения военной поддержки Киева-1

Фото: Pinterest

Представители СМИ спросили у американского лидера, прекратит ли он военную поддержку Киева в ситуации выхода США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Трамп ответил, что не хочет «этого говорить», поскольку верит возможность прийти к разрешению конфликта.

# Международная политика # Дональд Трамп

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