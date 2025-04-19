Трамп не исключил возможность прекращения военной поддержки Киева

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность остановки поставок Киеву военной помощи, пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность остановки поставок Киеву военной помощи, пишет РИА Новости.
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Представители СМИ спросили у американского лидера, прекратит ли он военную поддержку Киева в ситуации выхода США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Трамп ответил, что не хочет «этого говорить», поскольку верит возможность прийти к разрешению конфликта.