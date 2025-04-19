Трамп не исключил возможность прекращения военной поддержки Киева

Представители СМИ спросили у американского лидера, прекратит ли он военную поддержку Киева в ситуации выхода США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Трамп ответил, что не хочет «этого говорить», поскольку верит возможность прийти к разрешению конфликта.