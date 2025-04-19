Депутаты приняли участие в акции по благоустройству территорий

Вместе за чистоту и порядок. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли участие в акции по благоустройству территорий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря им преобразилась одна из зон отдыха во Фрунзенском районе столицы. Вместе с действующими депутатами трудились и их предшественники, работавшие ранее в парламенте, а также молодежь. Этот сквер когда-то начинался с аллеи, которую заложили народные избранники 4-го созыва и сотрудники секретариата Палаты представителей.

Светлана Суховей, заслуженная артистка Беларуси: Раздался звонок с тем, чтобы мы ещё раз посетили это место, посмотрели, как оно преобразилось за эти годы, чего здесь не хватает: заняться уборкой, покраской. И мне было очень приятно, что мои коллеги по комиссии тоже откликнулись. Мы приехали и с удовольствием поработали.

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно в канун Дня Победы, в канун великого праздника привести в очень хорошее состояние наши улицы, города и скверы. Мы сегодня вместе все с депутатами прошлых созывов, с жителями района, со школьниками принимали участие в благоустройстве. У нас есть новые планы относительно того, как сделать это место еще краше, еще лучше. И я думаю, что мы их постепенно реализуем.

Каждый месяц одну неделю депутаты проводят в своих округах. Они работают с избирателями, занимаются решением актуальных вопросов на местах. Зачастую они касаются именно благоустройства.