В Минске прошёл национальный конкурс пасхальной выпечки

Здесь куличи со всей страны. В Минске прошел национальный конкурс пасхальной выпечки. Только в столице в продажу поступит 140 тонн праздничной продукции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе приняли участие 30 пекарен со всей страны. Это прекрасная возможность продемонстрировать потенциал наших производителей, поделиться интересными рецептами и идеями. Продегустировать куличи и выбрать лучший путем открытого голосования могли все желающие.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Каждый год мы всегда ищем новые какие-то меню, обязательно новые виды хлебобулочных изделий, обязательно новые караваи. Потому что у нас люди уже имеют огромный выбор. Можно выбрать и государственного производителя, и частного. И, конечно же, мы тоже стараемся быть всегда более современными, более уникальными. Поэтому все приготовлено свежее, с любовью. Все сертифицировано и все без добавок, без ГМО.

Конкурс дополнила пасхальная выставка, где можно было приобрести праздничную продукцию: куличи, пряники, крашеные яйца, тематическую посуду и даже иконы.