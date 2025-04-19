Аллею в честь 80-летия Победы высадили в новом сквере в Минске

Аллею в сквере 80-летия Великой Победы высадили сотрудники Мингорисполкома, администрации Центрального района, а также представители силового блока и общественных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дубы, ясени и липы у станции метро «Фрунзенская» – первые из 400 запланированных к посадке здесь деревьев.

Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района Минска: С учетом озелененности, с учетом работы и в весенний период, и в осенний период по высадке деревьев, кустарников на территории Центрального района, с каждым годом Центральный район будет становиться все краше, зеленее и комфортнее для проживания наших граждан и их гостей.

Алиса Цуран:

Ощущается, что это будет моя заслуга, и от этого очень будет приятно, тогда вырастет очень большое дерево.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Разрабатывается проект на создание мемориала, который здесь тоже будет находиться. И это место, оно практически центровое – на стыке трех административных районов. Это очень тоже символично. И, что самое главное, такие места, более чем уверен, будут очень посещаемыми и нашим подрастающим поколением.

Уже в этом месяце определится победитель конкурса на лучший памятный знак, посвященный минскому подполью. Его установят в этом новом сквере, который, напомним, не так давно получил название «сквер 80-летия Победы».