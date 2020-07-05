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Что говорят маленькие белорусы о независимости?

05 июля 2020 17:34
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Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник. День Независимости у нас совпадает с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так мы всенародно решили много лет назад.

Что говорят маленькие белорусы о независимости?-1

День Независимости это праздник, ощущение свободы.

Это тот праздник, который сплочает белорусов.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Что говорят маленькие белорусы о независимости?-4

Что говорят маленькие белорусы о независимости?-6

Эти ребята в силу возраста скорее всего пока в полной мере и не осознают, что же такое та самая независимость, день которой они, рожденные уже в суверенной стране, празднуют каждый год, как само собой разумеющееся, гордо называют себя белорусами.

Что говорят маленькие белорусы о независимости?-9

Я горжусь, что наша Беларусь очень дружная.

Что говорят маленькие белорусы о независимости?-12

И только по рассказам взрослых знают, что было иначе, и юность для тех, кого сегодня называют ветеранами и благодарят за подвиг, было страшным временем борьбы за возможность выжить.

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# День Независимости # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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