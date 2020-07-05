Что говорят маленькие белорусы о независимости?

Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник. День Независимости у нас совпадает с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так мы всенародно решили много лет назад.
Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник. День Независимости у нас совпадает с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так мы всенародно решили много лет назад.
День Независимости – это праздник, ощущение свободы.
Это тот праздник, который сплочает белорусов.
Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было
Эти ребята в силу возраста скорее всего пока в полной мере и не осознают, что же такое та самая независимость, день которой они, рожденные уже в суверенной стране, празднуют каждый год, как само собой разумеющееся, гордо называют себя белорусами.
Я горжусь, что наша Беларусь очень дружная.
И только по рассказам взрослых знают, что было иначе, и юность для тех, кого сегодня называют ветеранами и благодарят за подвиг, было страшным временем борьбы за возможность выжить.
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