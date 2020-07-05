Что говорят маленькие белорусы о независимости?

Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник. День Независимости у нас совпадает с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так мы всенародно решили много лет назад.

День Независимости – это праздник, ощущение свободы. Это тот праздник, который сплочает белорусов. Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Эти ребята в силу возраста скорее всего пока в полной мере и не осознают, что же такое та самая независимость, день которой они, рожденные уже в суверенной стране, празднуют каждый год, как само собой разумеющееся, гордо называют себя белорусами.