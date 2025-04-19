Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»
Более 1,4 миллиона цветов, почти 1,5 тысячи конструкций на тему Великой Победы и 18 новых зон отдыха. Как преобразится Минск в Год благоустройства, рассказали гости ток-шоу «Большой город» в преддверии светлого праздника, перед которым все православные, согласно традициям, наводят порядок в своих домах, очищают душу и мысли.
И вот о чем пойдет речь 20 апреля в 10:00.
Минск в Год благоустройства – пример для подражания всей стране. Как превзойти статус зеленой столицы и приблизиться к мечте «город-сад»?
Дополнительно организованы зеленые зоны, в которых гостям города Минска будет комфортно отдыхать и проводить свое время. Они будут с элементами экотроп, но в целом это будут именно зоны отдыха для населения.
Бегонии, гиацинты, нарциссы, виолы и 50 тысяч роз из миллиона цветов – самые яркие краски в городской ландшафтный дизайн.
К нам в этом году подключился Центральный ботанический сад. Вот взял на себя обязательство вырастить около 30 тысяч роз методом микроклонирования. Маленькие розочки из пробирки.
Улицы и проспекты Минска – как живая книга истории. Как отразится тема 80-летия Великой Победы в городском дизайне?
На мультимедийных экранах будут представлены картины, которые будут оживать.
Субботники, которые в Год благоустройства стали главным трендом чистоты и объединения интересов.
Уверена, что вместе мы сможем поднять наш любимый город на новый уровень благоустройства.
Ток-шоу «Большой город», воскресенье, 20 апреля, 10:00.