Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»

Более 1,4 миллиона цветов, почти 1,5 тысячи конструкций на тему Великой Победы и 18 новых зон отдыха. Как преобразится Минск в Год благоустройства, рассказали гости ток-шоу «Большой город» в преддверии светлого праздника, перед которым все православные, согласно традициям, наводят порядок в своих домах, очищают душу и мысли. И вот о чем пойдет речь 20 апреля в 10:00.

Минск в Год благоустройства – пример для подражания всей стране. Как превзойти статус зеленой столицы и приблизиться к мечте «город-сад»?

Дополнительно организованы зеленые зоны, в которых гостям города Минска будет комфортно отдыхать и проводить свое время. Они будут с элементами экотроп, но в целом это будут именно зоны отдыха для населения. Бегонии, гиацинты, нарциссы, виолы и 50 тысяч роз из миллиона цветов – самые яркие краски в городской ландшафтный дизайн.

К нам в этом году подключился Центральный ботанический сад. Вот взял на себя обязательство вырастить около 30 тысяч роз методом микроклонирования. Маленькие розочки из пробирки. Улицы и проспекты Минска – как живая книга истории. Как отразится тема 80-летия Великой Победы в городском дизайне?

На мультимедийных экранах будут представлены картины, которые будут оживать. Субботники, которые в Год благоустройства стали главным трендом чистоты и объединения интересов.