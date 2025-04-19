Прямой эфир

Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»

19 апреля 2025 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 1,4 миллиона цветов, почти 1,5 тысячи конструкций на тему Великой Победы и 18 новых зон отдыха. Как преобразится Минск в Год благоустройства, рассказали гости ток-шоу «Большой город» в преддверии светлого праздника, перед которым все православные, согласно традициям, наводят порядок в своих домах, очищают душу и мысли.

И вот о чем пойдет речь 20 апреля в 10:00.

Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»-2

Минск в Год благоустройства – пример для подражания всей стране. Как превзойти статус зеленой столицы и приблизиться к мечте «город-сад»?

Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»-4

Дополнительно организованы зеленые зоны, в которых гостям города Минска будет комфортно отдыхать и проводить свое время. Они будут с элементами экотроп, но в целом это будут именно зоны отдыха для населения.

Бегонии, гиацинты, нарциссы, виолы и 50 тысяч роз из миллиона цветов – самые яркие краски в городской ландшафтный дизайн.

Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»-6

К нам в этом году подключился Центральный ботанический сад. Вот взял на себя обязательство вырастить около 30 тысяч роз методом микроклонирования. Маленькие розочки из пробирки.

Улицы и проспекты Минска – как живая книга истории. Как отразится тема 80-летия Великой Победы в городском дизайне?

Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»-8

На мультимедийных экранах будут представлены картины, которые будут оживать.

Субботники, которые в Год благоустройства стали главным трендом чистоты и объединения интересов.

Как преобразится Минск в Год благоустройства – расскажут гости ток-шоу «Большой город»-10

Уверена, что вместе мы сможем поднять наш любимый город на новый уровень благоустройства.

Ток-шоу «Большой город», воскресенье, 20 апреля, 10:00.

# Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
Аллею в честь 80-летия Победы высадили в новом сквере в Минске
19 апреля 2025 08:17

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в новом сквере в Минске

Депутаты приняли участие в акции по благоустройству территорий
19 апреля 2025 08:00

Депутаты приняли участие в акции по благоустройству территорий

Автопарк ГАИ Минска пополнил мотоцикл, изготовленный «МотоВелоЗаводом» – министр МВД провёл тест-драйв
19 апреля 2025 07:49

Автопарк ГАИ Минска пополнил мотоцикл, изготовленный «МотоВелоЗаводом» – министр МВД провёл тест-драйв