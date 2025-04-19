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США представили союзникам свой мирный план урегулирования в Украине – Bloomberg

19 апреля 2025 09:00
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В Париже Вашингтон представил план, призванный урегулировать конфликт на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

США представили союзникам свой мирный план урегулирования в Украине – Bloomberg-1

Фото: Pinterest

В документе прописано, что Российской Федерации переходят все территории, которые находятся под ее контролем, а обсуждение вступления Киева в Североатлантический альянс прекращается.

План подразумевает также остановку боевых столкновений и ослабление санкций против РФ при длительном прекращении огня.

# Международная политика

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