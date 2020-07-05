Михаил Мясникович: «Нам надо создавать транснациональные евразийские компании»

Новости Беларуси. Беларусь помнит, а не вспоминает только по праздникам. Это, пожалуй, одно из главных отличий той молодой страны, которая сравнительно недавно стала самостоятельной и, оказавшись один на один со всем миром, выбрала свой путь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Многое приходилось создавать практически с нуля: выстраивать отношения, прежде всего экономические, на каких-то личных связях, сохранить и научиться использовать то, что досталось в наследство от большой страны, частью которой мы были.