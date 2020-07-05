Михаил Мясникович: «Нам надо создавать транснациональные евразийские компании»

Новости Беларуси. Беларусь помнит, а не вспоминает только по праздникам. Это, пожалуй, одно из главных отличий той молодой страны, которая сравнительно недавно стала самостоятельной и, оказавшись один на один со всем миром, выбрала свой путь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Многое приходилось создавать практически с нуля: выстраивать отношения, прежде всего экономические, на каких-то личных связях, сохранить и научиться использовать то, что досталось в наследство от большой страны, частью которой мы были.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Надо не забывать то, что наработано, а прирастать новыми рынками. Для этого нужна новая современная продукция, и я как председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии полагаю, что нам надо создавать транснациональные евразийские компании. Чтобы не административным ресурсам сближать, водить за руки, это произвели или это купили, чтобы был совместный бизнес. Будет совместный бизнес – будет и интерес.
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