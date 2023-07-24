«Это будет серьёзный шаг вперёд». Почему членство Беларуси в ШОС взаимовыгодно?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы прекрасно понимаем, что тот же «Один пояс – один путь» касается и территории Республики Беларусь. Как вы считаете, что Беларуси принесет членство в ШОС и что ШОС может принести Беларусь, кроме очевидных элементов европейскости?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Ну здесь сложно за короткое время даже охватить все те перспективы и выгоды, которые Беларусь может получить от членства в ШОС, не говоря уже о лидерстве в этой организации. В первую очередь, с экономической точки зрения, это, конечно, инфраструктурные проекты. Возможность к ним подключиться, присоединиться, принять участие и получить свои дивиденды. Во-вторых, это транспортные коридоры. Транспортные коридоры – это то, что движет экономиками стран современных. И в этом отношении ШОС в целом обладает большим потенциалом. Уже готовым причем, готовой сетью, к которой можно подключиться. Кроме всего прочего, ШОС – это не только экономическое объединение, хотя в основном экономическое. ШОС никогда не создавалась и не ставила цели перед собой противостоять кому бы то ни было, в том числе в силовом плане. Это не военная организация, по всей видимости, никогда она ей и не станет. Но в плане борьбы с транснациональными, трансграничными структурами организованной преступности, региональными и международными террористическими организациями, в том числе сетевыми организациями пятого и шестого поколения, ШОС обладает необходимыми инструментами и институтами, структурами, созданными в этой системе. И членство Республики Беларусь в ШОС эти структуры может усилить.

В первую очередь это региональная антитеррористическая структура ШОС, которая очень хорошо работает в плане противодействия терроризму и экстремизму. Разворачивает свою деятельность, причем тоже очень эффективно, в сфере информационной безопасности и не только кибербезопасности, но и в сфере проведения информационных операций, оперативных комбинаций на каналах открытых телекоммуникационных сетей. Этим специально занимаются делегированные в эту структуру работники силовых ведомств всех стран, входящих в ШОС, причем там идет очень активное взаимодействие и российских представителей, и теперь вот подключатся представители Республики Беларусь, силовых ведомств, со своим опытом. Это многократно усилит эффективность этой организации. И несмотря на то, что она в основном сосредоточена, главный источник террористической опасности, это, конечно, Афганистан, эти проблемы, которые связаны для вот этого региона. Но появится Беларусь, принесет свой опыт передовой. И, возможно, эта структура начнет проводить оперативные учения, в том числе и в сфере противодействия информационным операциям и атакам. И это будет серьезный шаг вперед.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Я хочу отметить еще ряд факторов, которые являются плюсом вступления Беларуси в ШОС. Ну, во-первых, сегодня вот в условиях неправовой санкционной политики против Беларуси в том числе, порядка 65 % всего промышленного сектора, сектора услуг попало под санкции. И для нас очень важно, несмотря на то, что действительно мы 60 % переформатировали, компенсировали по прошлому году ущерб потенциальный потери рынков за счет санкционной политики, для нас очень важны новые рынки. Но новые рынки сами по себе, особенно рынки восточных, юго-восточных регионов, африканские регионы, Китайской Народной Республики, очень закрытые.