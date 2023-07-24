Бокс, муай-тай, фестиваль гастротуризма и не только. В Витебской области идёт подготовка к II Играм СНГ

Новости Беларуси. В ожидании ярких побед. Меньше двух недель остается до главных спортивных стартов этого года – II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северный регион будет принимать боксеров и мастеров по муай-тай. На объектах, где пройдут соревнования, уже начался монтаж специального оборудования. В Летнем амфитеатре в Витебске и на Ледовой арене в Орше начали укладывать покрытие. При этом задействуют даже альпинистов.

Денис Максак, директор Ледовой арены:

Потом приступаем к подготовке осветительной рампы, ринга. И ребята с брендирования начнут свою работу. Сделан косметический ремонт раздевалок и подготовлены медицинские пункты.

В Витебск приедут боксеры из семи стран. А это почти 80 спортсменов. Для болельщиков выделят более тысячи посадочных мест. У Летнего амфитеатра, где будут проходить состязания, разместятся различные интерактивы для гостей и фанзона, где будут транслироваться состязания по всем видам спорта.

А между играми гостей и участников спортивного праздника ожидает насыщенная туристическая программа. В Орше и в Витебске разработаны сразу 25 пеших и автобусных маршрутов, которые расскажут об истории и достижениях Беларуси.

Денис Шкирьянов, заместитель начальника управления спорта и туризма Витебского облисполкома:

Маленький сюрприз для всех аккредитованных уже – принято решение на уровне области: все музейные объекты, выставки, они будут работать в свободном режиме. Можно будет беспрепятственно их посетить. Особым событием, касающемся Витебска, будет на площади Свободы 12 августа. У нас будет проходить фестиваль, посвященный гастрономическому туризму.