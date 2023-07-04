Лукашенко: Запад, цепляясь за ускользающее доминирование, пытается сдержать развитие неугодных ему стран

С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».

ШОС – это интеграция взамен глобализму. Хотя генсек ООН в короткой речи сразу обозначил: глобализация не отменяется, ее постараются сделать более справедливой. Как – знает наш Президент.