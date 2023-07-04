Лукашенко: Запад, цепляясь за ускользающее доминирование, пытается сдержать развитие неугодных ему стран

С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».
ШОС – это интеграция взамен глобализму. Хотя генсек ООН в короткой речи сразу обозначил: глобализация не отменяется, ее постараются сделать более справедливой. Как – знает наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого Евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения, – Китайской Народной Республикой, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами СНГ, так и за сопряжение форматов Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС в широком контексте. Важная составляющая постоянного технологического развития – это обмен опытом и накопленными знаниями. В качестве одного из возможных пилотных проектов на платформе ШОС предлагаем подготовить программу объединения информационных ресурсов центров трансфера технологий. Так мы сможем стимулировать процессы продвижения и коммерциализации научно-технических проектов. В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники. Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки инициативы создания Банка развития ШОС.