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МЧС, «Зеленстрой» и молодёжь устраняют последствия непогоды на Заславском водохранилище

24 июля 2023 17:21
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС, лесопаркового хозяйства Минска, всех столичных «Зеленстроев» и молодежь устраняют последствия непогоды на территории Заславского водохранилища вблизи деревни Заречье-1 Минского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

МЧС, «Зеленстрой» и молодёжь устраняют последствия непогоды на Заславском водохранилище-1

Здесь трудится около 300 человек, задействованы 60 единиц техники. В ближайшее время пляж очистят от древесины, 26-27 июля завезут песок. Планируется, что к выходным зону отдыха восстановят. Все работы планируют завершить в течение двух недель.

МЧС, «Зеленстрой» и молодёжь устраняют последствия непогоды на Заславском водохранилище-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Работа ведется достаточно интенсивно, за текущие два дня мы уже провели достаточно серьезную работу. Что касается местности, здесь особых проблем нет, но это природное явление, эта стихия, которая принесла столько бед. Это деревья, которым по 50 лет, они здесь произрастают, никаких особых причин и условий, чтобы такое произошло, не было.

МЧС, «Зеленстрой» и молодёжь устраняют последствия непогоды на Заславском водохранилище-7

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Мы активизировали все силы, которые есть, чтобы было возможно как можно быстрее все организовать. Это не только убрать поломанные ветви, но убрать древесину, где-то мы будем поваленные пни выкорчевывать, вывозить. И будем завозить новый песок на пляжи.

МЧС, «Зеленстрой» и молодёжь устраняют последствия непогоды на Заславском водохранилище-10

Напомним, вечером 22 июля около Заславского водохранилища вблизи деревни Заречье-1 Минского района из-за сильного воздушного вихря произошло падение деревьев. В результате чего один человек погиб, два пострадали.

# Социальная инфраструктура # общество # Олег Корзун # Павел Богданчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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