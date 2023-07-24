МЧС, «Зеленстрой» и молодёжь устраняют последствия непогоды на Заславском водохранилище

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС, лесопаркового хозяйства Минска, всех столичных «Зеленстроев» и молодежь устраняют последствия непогоды на территории Заславского водохранилища вблизи деревни Заречье-1 Минского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь трудится около 300 человек, задействованы 60 единиц техники. В ближайшее время пляж очистят от древесины, 26-27 июля завезут песок. Планируется, что к выходным зону отдыха восстановят. Все работы планируют завершить в течение двух недель.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Работа ведется достаточно интенсивно, за текущие два дня мы уже провели достаточно серьезную работу. Что касается местности, здесь особых проблем нет, но это природное явление, эта стихия, которая принесла столько бед. Это деревья, которым по 50 лет, они здесь произрастают, никаких особых причин и условий, чтобы такое произошло, не было.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Мы активизировали все силы, которые есть, чтобы было возможно как можно быстрее все организовать. Это не только убрать поломанные ветви, но убрать древесину, где-то мы будем поваленные пни выкорчевывать, вывозить. И будем завозить новый песок на пляжи.