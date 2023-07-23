Го Сяоли: в G7 часто упоминают слово «порядок», но на деле думают о гегемонии и колонизации

Надежда Сасс, СТВ: В чем значение ШОС для КНР? Почему Пекин прилагает так много усилий для развития именно этой организации? Является ли это свидетельством того, что Китай настроен сформировать свой противовес западным структурам, к примеру, «Большой семерке»?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

Думаю, что слово «противовес» является типичным для западной традиционной культуры и чуждым для китайской. У нас часто употребляется слово «гармония», которое подчеркивает сотрудничество и взаимную выгоду. Организация ШОС не занимается противостоянием, она направлена на взаимную помощь друг другу. Думаю, что ШОС отличается от «Большой семерки» следующим. Во-первых, такие западные организации, как G7, часто упоминают слово «порядок», но на деле в своих умонастроениях думают о гегемонии и колонизации. В то время как дух ШОС заключается во взаимодоверии, взаимовыгоде, равенстве. Префикс «взаимо» подчеркивает равноправные взаимоотношения, основанные на уважении друг к другу. В отличие от западной организации, ШОС способствует региональной стабильности и миру.

Во-вторых, в последние годы G7 акцентирует внимание на политических функциях, тогда как ШОС сосредотачивает свое внимание в первую очередь на экономике и стремится к развитию экономического сотрудничества, а не к разжиганию противоречий и усилению напряженности между государствами.

В-третьих, в отличие от G7, чья деятельность может разжигать конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, думаю, что политическая функция ШОС заключается в обеспечении мира и стабильности в регионе. И с точки зрения культуры хотелось бы подчеркнуть один момент. Различные западные организации, будь то G7 или НАТО, ставят перед собой цель навязать свои ценности другим странам.

Думаю, что существуют три уровня культуры или цивилизации. Первый – это национальный уровень. Например, французская, немецкая, русская, китайская культуры. Второе – это региональный уровень. Например, европейская, азиатская или арабская культуры. Третье – это глобальный уровень, всечеловеческий проект. Есть три уровня цивилизации (или культуры): национальный, региональный и всечеловеческий. А Запад считает, что их европейская цивилизация должна быть всемирной, общечеловеческой. Однако общечеловеческий не означает всечеловеческий. Так как общечеловеческий ошибочно исключает из своей концепции другие национальные и региональные культуры и цивилизации. В этом смысле организация ШОС уважает разнообразие цивилизаций и подчеркивает единство многообразий, которое заключает в себе сущности теории единой судьбы человечества.