Андрей Манойло: «Членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Если мы говорим о санкционном давлении западных стран на Республику Беларусь, которые вынуждают страну переориентировать свою внешнюю торговлю на другие регионы, в частности на рынки стран ЕАЭС, на ваш взгляд, дает ли ШОС возможность выхода на те рынки, которые были ранее недоступны для Беларуси?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Конечно, дает. ШОС в этом отношении просто кладезь возможностей для Беларуси, не говоря уже о том, что членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства. ШОС – это экономический механизм, который позволяет регулировать экономические и торговые процессы на всей этой территории. Механизм заточен на взаимопомощи тех стран, которые входят в ШОС, но взаимопомощь выражается в том числе и в открытии рынков в определенной степени для торговли, в финансовой помощи на развитие инфраструктурных проектов, и для этого в ШОС есть специальные институты, которые этим занимаются. В этом плане членство Беларуси в ШОС открывает перед республикой огромные перспективы. Это серьезный магистральный выход на огромный азиатский рынок. И не только азиатский.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Да, ШОС создавался скорее как инструмент безопасности территориальной. Глава государства Беларуси говорил об угрозах в целом национальной безопасности стран и геополитике. Экономика действительно перспективна. Но я хотел бы процитировать высказывание Токаева, президента Казахстана, который сказал, что за 20 лет существования ШОС не реализовано было ни одного крупного инвестиционного проекта. О чем это говорит? Во-первых, если эту фразу вырвать из контекста, то ШОС – структура чисто эфемерная. На самом деле надо продлить это предложение, и он предлагает создать финансовый инвестиционный центр в Астане. То есть он говорит: да, есть проблемы, но если вы подключите Казахстан, то мы эти проблемы решим, естественно, заработаем на этом деньги. Но ради справедливости надо отметить, что многие инициативы в ШОС, которые были 3, 5, 10 лет назад, – это единый банк данных по инвестиционным проектам, это инвестиционные проекты по реализации региональных, межрегиональных.