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Андрей Манойло: «Членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства»

23 июля 2023 18:49
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Если мы говорим о санкционном давлении западных стран на Республику Беларусь, которые вынуждают страну переориентировать свою внешнюю торговлю на другие регионы, в частности на рынки стран ЕАЭС, на ваш взгляд, дает ли ШОС возможность выхода на те рынки, которые были ранее недоступны для Беларуси?

Андрей Манойло: «Членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства»-1

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Конечно, дает. ШОС в этом отношении просто кладезь возможностей для Беларуси, не говоря уже о том, что членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства. ШОС – это экономический механизм, который позволяет регулировать экономические и торговые процессы на всей этой территории. Механизм заточен на взаимопомощи тех стран, которые входят в ШОС, но взаимопомощь выражается в том числе и в открытии рынков в определенной степени для торговли, в финансовой помощи на развитие инфраструктурных проектов, и для этого в ШОС есть специальные институты, которые этим занимаются. В этом плане членство Беларуси в ШОС открывает перед республикой огромные перспективы. Это серьезный магистральный выход на огромный азиатский рынок. И не только азиатский.

Андрей Манойло: «Членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства»-4

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Да, ШОС создавался скорее как инструмент безопасности территориальной. Глава государства Беларуси говорил об угрозах в целом национальной безопасности стран и геополитике. Экономика действительно перспективна. Но я хотел бы процитировать высказывание Токаева, президента Казахстана, который сказал, что за 20 лет существования ШОС не реализовано было ни одного крупного инвестиционного проекта. О чем это говорит? Во-первых, если эту фразу вырвать из контекста, то ШОС – структура чисто эфемерная. На самом деле надо продлить это предложение, и он предлагает создать финансовый инвестиционный центр в Астане. То есть он говорит: да, есть проблемы, но если вы подключите Казахстан, то мы эти проблемы решим, естественно, заработаем на этом деньги. Но ради справедливости надо отметить, что многие инициативы в ШОС, которые были 3, 5, 10 лет назад, – это единый банк данных по инвестиционным проектам, это инвестиционные проекты по реализации региональных, межрегиональных.

Андрей Манойло: «Членство Беларуси в ШОС – это очень важный фактор, повышающий престиж государства»-7

Георгий Гриц:
Сегодня надо говорить о перспективе. Поэтому мне кажется, кроме реализации шанхайского духа, эту квинтэссенцию в целом мировоззренческой философии этого региона сегодня надо дополнить прагматическими западными инструментариями, потому что в условиях санкций, к сожалению, экономика сегодня доминирует. С точки зрения инноваций, технологического суверенитета.

Я бы обратил внимание еще на один фактор. Если брать итоговую Декларацию по организации Шанхайской тогда еще пятерки, то там говорилось, что кандидаты в эту организацию не должны попадать под санкции, но очень важный нюанс: под санкции Совета безопасности. Это именно международный институт введения санкций. И те санкции, которые ввели перед Беларусью, Россией, будем откровенно говорить, и вводятся против Китая, – это еще раз подчеркивается, что они противозаконные. И ШОС, девятка, как раз говорит о том, что надо относиться ко всем, как к себе. Поэтому в сфере экономики надо работать. Это перспективы, будущее этой организации.

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Надежда Сасс # Андрей Манойло # Георгий Гриц # Фотофакт

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