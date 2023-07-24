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Го Сяоли: «Мир вступает в новую эпоху, когда ШОС, БРИКС и другие организации будут совместно работать»

24 июля 2023 18:12
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Го Сяоли: «Мир вступает в новую эпоху, когда ШОС, БРИКС и другие организации будут совместно работать»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Хочу обратить внимание на ключевых внешнеторговых партнеров Республики Беларусь. Мы понимаем, что данные обновляются и количество потенциальных партнеров может измениться, особенно с учетом членства Республики Беларусь в ШОС. Профессор Го, вступая в ШОС, Беларусь становится первым полностью европейским членом этой организации. Хотя долгое время считалось, что ШОС – это региональная организация стран Центральной и Южной Азии. Можно ли говорить о смене концепции и готовности приглашать к членству в ШОС и другие европейские страны, как, например, ту же Сербию?

Го Сяоли: «Мир вступает в новую эпоху, когда ШОС, БРИКС и другие организации будут совместно работать»-4

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:
Лично я считаю, что ШОС может принимать в свою структуру все те государства, которые разделяют общие ценности и уважают разнообразие цивилизации, независимо от их географического расположения, будь то Европа или Ближний Восток. Мир вступает в новую эпоху, когда ШОС, БРИКС и другие организации будут совместно работать, чтобы обеспечить быстрое развитие международного сообщества и создать новый мировой порядок.

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Надежда Сасс # Го Сяоли # Фотофакт

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