Го Сяоли: «Мир вступает в новую эпоху, когда ШОС, БРИКС и другие организации будут совместно работать»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Хочу обратить внимание на ключевых внешнеторговых партнеров Республики Беларусь. Мы понимаем, что данные обновляются и количество потенциальных партнеров может измениться, особенно с учетом членства Республики Беларусь в ШОС. Профессор Го, вступая в ШОС, Беларусь становится первым полностью европейским членом этой организации. Хотя долгое время считалось, что ШОС – это региональная организация стран Центральной и Южной Азии. Можно ли говорить о смене концепции и готовности приглашать к членству в ШОС и другие европейские страны, как, например, ту же Сербию?