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Вопрос безопасности юных пешеходов обсудили на заседании Мингорисполкома. Что изменится?

24 июля 2023 17:25
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Новости Беларуси. Модернизация транспортной инфраструктуры вблизи учреждений образования и на дворовых территориях. Вопрос детской безопасности обсудили на заседании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вопрос безопасности юных пешеходов обсудили на заседании Мингорисполкома. Что изменится?-1

Госавтоинспекция ежегодно анализирует условия движения в районе школ и детских садов. С учетом анализа проводятся мероприятия по устранению причин совершения дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.

Вопрос безопасности юных пешеходов обсудили на заседании Мингорисполкома. Что изменится?-4

Отметим, за 2022 год и пять месяцев 2023-го на столичных дорогах травмы в результате ДТП получили более 100 несовершеннолетних. В большинстве случаев виновными признаны водители. Основная причина – превышение скорости.

Вопрос безопасности юных пешеходов обсудили на заседании Мингорисполкома. Что изменится?-7

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Реализован комплекс мероприятий, который в себя включает обеспечение треугольников видимости в зоне основного пересечения как на внутридворовых территориях, так и на проездах внутриквартальных, то есть установкой малых архитектурных форм. Запретом остановки стоянки транспортных средств, устройством делиниаторов. Установкой длинных сигнальных столбиков, в том числе успокоению движения транспортных средств. Это обустройством заужений проезжей части и установкой искусственных неровностей.

Вопрос безопасности юных пешеходов обсудили на заседании Мингорисполкома. Что изменится?-10

Наибольшее внимание в ближайшее время планируется уделить пешеходным переходам и местам пересечения траекторий движения с транспортными потоками, а также модернизации дорожной инфраструктуры по маршруту «дом – школа – дом».

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Денис Ливанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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