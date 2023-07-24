Вопрос безопасности юных пешеходов обсудили на заседании Мингорисполкома. Что изменится?

Новости Беларуси. Модернизация транспортной инфраструктуры вблизи учреждений образования и на дворовых территориях. Вопрос детской безопасности обсудили на заседании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Госавтоинспекция ежегодно анализирует условия движения в районе школ и детских садов. С учетом анализа проводятся мероприятия по устранению причин совершения дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.

Отметим, за 2022 год и пять месяцев 2023-го на столичных дорогах травмы в результате ДТП получили более 100 несовершеннолетних. В большинстве случаев виновными признаны водители. Основная причина – превышение скорости.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Реализован комплекс мероприятий, который в себя включает обеспечение треугольников видимости в зоне основного пересечения как на внутридворовых территориях, так и на проездах внутриквартальных, то есть установкой малых архитектурных форм. Запретом остановки стоянки транспортных средств, устройством делиниаторов. Установкой длинных сигнальных столбиков, в том числе успокоению движения транспортных средств. Это обустройством заужений проезжей части и установкой искусственных неровностей.