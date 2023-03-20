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«Есть финансирование, разветвлённая структура». Почему Украина ответственна за развитие нацизма?

20 марта 2023 19:07
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Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Почему все закрывают глаза даже на такую банальщину, как, например, эсэсовские символы, дирлевангерские знаки? Почему все смотрят, печатают у себя в газетах? Это теперь уже можно?  

«Есть финансирование, разветвлённая структура». Почему Украина ответственна за развитие нацизма?-1

Андрей Лазуткин, политолог:  
Пока вы действуете против РФ, пожалуйста, свастика, мы на все это закроем глаза, только воюйте, умирайте там.  

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Если говорить о белорусской ситуации, про 2014 год. После победы Майдана в 2014 году между незарегистрированной частью «Молодого фронта» и его боевым крылом и правым сектором установились очень тесные связи. Они ездили на тактику и все остальное в Карпаты и потом сбрасывали фотоотчеты. С 2014 года начиная, выходили статьи про так называемое украинско-белорусское братство. Они готовились.  

Кирилл Казаков:  
То есть мы, не называя Украину фашистским государством, можем предполагать, что Украина была выбрана в качестве центра фашистского интернационала? Фашизм, по сути, итальянцы. То есть мы говорим о нацистах.  

«Есть финансирование, разветвлённая структура». Почему Украина ответственна за развитие нацизма?-4

Вадим Боровик, политолог:  
Надо всегда различать цель и средства, повод и реальную причину. Есть цель: дестабилизация определенного региона. Есть конкретные интересанты. Вот эти праворадикальные движения – это инструмент. И если они думают, что их идеология в чем-то где-то победит, или что они в той или иной степени являются игроками, то нет, они являются инструментом. И когда они будут не нужны, их легко уничтожат. Но на текущий момент они выгодны, их используют.  

Почему Украина несет ответственность? Да, и в Беларуси, в России были праворадикальные течения, но отношение государства к этому? Локализация, борьба, контроль спецслужб над ними и недопущение развития этой раковой опухоли в стране. А Украина позволила этим течениям не только развиваться, но и играть в политике этой страны достаточно видимую роль. Здесь не играет роль национальность президента. Мы видим, что есть финансирование, разветвленная структура, есть в час икс конкретные решения, которые принимали эти структуры.  

Алена Сырова, СТВ:  
Как минимум политическая воля есть.  

Вадим Боровик:  
Конечно, поэтому мы здесь с вами должны понимать, что на текущий момент стоит задача дестабилизации европейской равнины. Есть конкретные интересанты. Почему используются эти течения? Человек, который не получил хорошее образование, не реализовался в жизни, ему проще всего социализироваться через участие в каких-то радикальных движениях либо в какой-то революции. Потому что ты, как говорят, бы никем, стал всем. И сегодня он валяется на кровати, мать его кормит и содержит, а завтра он себе сделал несколько свастик, сходил куда-то, а потом они толпой идут с матча, и идет какой-то интеллигент с портфелем, и он уже смотрит на него как на силу определенную. А на самом деле что он из себя представляет? Ничего. Мы в своей стране никогда не позволим незаконным способом, пользуясь участием в любых течениях, дискредитировать нормальную власть и нормальных граждан страны.  

«Есть финансирование, разветвлённая структура». Почему Украина ответственна за развитие нацизма?-7

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:  
Про Украину мы можем по-разному говорить, но факты остаются очевидными. Почему государство позволяет? Потому что, к сожалению, правящая элита Украины отражает не интересы своего народа, а установки извне. Если мы посмотрим на историю, в свое время нацистская Германия тоже была выращена фактически англосаксонским миром при поддержке Соединенных Штатов Америки, Великобритании. Огромные деньги были вложены, только там на развитие радикальной нацистской идеологии было 8 лет до начала Великой Отечественной войны. А в Украине эти вещи… Почему идут переклички идут между этими идеологическими установками, листовками и прочими вещами? То, что мы видим сейчас, и у нас пытались сделать. Потому что корни уходят туда. Англосаксонцы так же вырастили Украину, как таран против России, чтобы дестабилизировать эту ситуацию.  

Кирилл Казаков:  
Я уже говорил: если русские начнут побеждать, американцы откроют второй фронт против украинцев.  

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# Нацизм # общество # Кирилл Казаков # Андрей Лазуткин # Игорь Марзалюк # Вадим Боровик # Алена Сырова # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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