«Есть финансирование, разветвлённая структура». Почему Украина ответственна за развитие нацизма?

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Почему все закрывают глаза даже на такую банальщину, как, например, эсэсовские символы, дирлевангерские знаки? Почему все смотрят, печатают у себя в газетах? Это теперь уже можно?

Андрей Лазуткин, политолог:

Пока вы действуете против РФ, пожалуйста, свастика, мы на все это закроем глаза, только воюйте, умирайте там. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить о белорусской ситуации, про 2014 год. После победы Майдана в 2014 году между незарегистрированной частью «Молодого фронта» и его боевым крылом и правым сектором установились очень тесные связи. Они ездили на тактику и все остальное в Карпаты и потом сбрасывали фотоотчеты. С 2014 года начиная, выходили статьи про так называемое украинско-белорусское братство. Они готовились. Кирилл Казаков:

То есть мы, не называя Украину фашистским государством, можем предполагать, что Украина была выбрана в качестве центра фашистского интернационала? Фашизм, по сути, итальянцы. То есть мы говорим о нацистах.