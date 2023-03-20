Марзалюк: если государство какая-нибудь сволочь пробует уничтожить, то честь спецслужб – ликвидировать эту мразь
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Когда я задавал вопрос о том, что, может быть, действительно геноцид хотим легализовать, принять, доказать, что он был именно для того, чтобы какие-то вооруженные формирования приходили небезызвестным нам беглым в Польше, каким-то образом: здравствуйте, мы к вам пришли. Чтобы нас боялись, «Моссад» боялись, может быть, и белорусские спецслужбы должны бояться? Я этот вопрос в воздух задаю, потому что я понимаю, что ни один официальный человек мне это не подтвердит, но все же.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается «Моссада», «Моссад» ни у кого не спрашивал, ни у каких международных санкций. Еврейское государство мочило везде всех, кого считало своими врагами. Благословляло и уничтожало. Иногда ошибки получало – взрывали вместо одного араба десять. И все, кто уничтожил их команду олимпийскую, они всех нашли и уничтожили. Государство – единственная структура, которая имеет право на легитимное применение насилия. И если национальному государству, сильному государству… Какая-нибудь сволочь двуногая нарушает его порядок и пробует уничтожить его граждан, то честь спецслужб государства – ликвидировать эту мразь. Вот и все!
Вадим Боровик, политолог:
Коллеги, почему происходит иногда усиление репрессивной функции государства? Ведь это осуществляют органы, которые, согласно законодательству Беларуси, имеют на это право. Есть революция, есть реакция. Есть угроза в стране – и мы обязаны. Телезрители часто манипулируют: в Беларуси репрессии бедных и несчастных. Но вы хотите что? Чтобы ваш ребенок сегодня спокойно уснул, чтобы вы могли в вечернее время прогуливаться с семьей и не бояться. Вспомните 2020 год, я помню, мы с Александром Григорьевичем проводили встречу с прессой, я говорю: Александр Григорьевич, спасибо вам, уже прошло два-три месяца после этих мероприятий, что сегодня утром мы спокойно доехали до места этой встречи, что мы сегодня имеем возможность в магазин сходить.
Кирилл Казаков:
Каждые выходные мы по телевизору Францию видим. Если мы этого хотим…
Вадим Боровик:
Да, пожарища. Поэтому, коллеги, здесь нужно понимать, что в Беларуси нет садистов среди правоохранителей, ни одного, люди выполняют свой долг, рискуя жизнью. Я вывозил семью собровца, ему на мусорном баке написали: «Смерть СОБР». У него ребенок годовалый, жена. И вывозил к бабушке, потому что не знал, кто написал эту гадость в 2020 году. Понимаете, они рисковали жизнью, спасая страну.
Кирилл Казаков:
Это экстремизм, это чистой воды экстремизм.
Вадим Боровик:
Поэтому сегодня белорусы должны понимать, что это меры необходимые, как хирург иногда должен провести серьезную операцию, чтобы гангрена не разрослась и не умер организм. Мы сегодня спасаем государственность страны, тем более, что эти лица все работают под патронажем спецслужб, зачастую являясь инструментом, не осознавая этого. То есть их вслепую используют, а многие осознанно.
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