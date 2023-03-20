Марзалюк: если государство какая-нибудь сволочь пробует уничтожить, то честь спецслужб – ликвидировать эту мразь

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Когда я задавал вопрос о том, что, может быть, действительно геноцид хотим легализовать, принять, доказать, что он был именно для того, чтобы какие-то вооруженные формирования приходили небезызвестным нам беглым в Польше, каким-то образом: здравствуйте, мы к вам пришли. Чтобы нас боялись, «Моссад» боялись, может быть, и белорусские спецслужбы должны бояться? Я этот вопрос в воздух задаю, потому что я понимаю, что ни один официальный человек мне это не подтвердит, но все же.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается «Моссада», «Моссад» ни у кого не спрашивал, ни у каких международных санкций. Еврейское государство мочило везде всех, кого считало своими врагами. Благословляло и уничтожало. Иногда ошибки получало – взрывали вместо одного араба десять. И все, кто уничтожил их команду олимпийскую, они всех нашли и уничтожили. Государство – единственная структура, которая имеет право на легитимное применение насилия. И если национальному государству, сильному государству… Какая-нибудь сволочь двуногая нарушает его порядок и пробует уничтожить его граждан, то честь спецслужб государства – ликвидировать эту мразь. Вот и все!