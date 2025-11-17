Louis Vuitton за 100 рублей. Муковозчик разобрал нашумевшую историю с украденной сумкой из Парижа

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Белорус привез жене из Парижа брендовую сумку почти за 4 тысячи евро. Но настоящую цену подарка супруга узнала только после того, как сумку украли, – оказалось, это подделка за 100 рублей. Андрей Николаевич, давайте проведем собственное расследование: мужчина обманул и все деньги потратил на что-то другое или его самого надурили в том Париже?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А давайте. Если она не удивилась подарку за 4 тысячи евро, значит, они у него были. Ну а где четыре, там и еще четыре. Любой мужчина даже по пиву это знает. Следовательно, тратить деньги на что-то еще, а самому говорить, что на сумку, у мужа резона не было. Сознательно покупать подарок за 100 рублей, чтобы потом представить его и себя тысячеевровым. Ну с таким мужчиной и женщине жить трудно. Любой. Почти невозможно. Поэтому можно уверенно считать, что мужа в Париже все же надули. Ну что ж, он не первый и даже далеко не первый.

Они вон целую Олимпиаду в Париже обманули, сказав, что Сена чистая. И ничего, сошло с рук, «проблевались» разве только. Так то дело житейское. Так что сумку ему, скорее всего, всучили как последнему лоху.

Вы вот мне лучше скажите, как это так получилось, что у мужика есть законная жена, а он в Париж один едет, а? Так вот что я вам скажу, девчонки. Он-то, конечно, лох, которого развели на большие евро. Но и та, что была рядом с ним, тоже хороша. Она-то все видела, но ему ничего не сказала. Вот. И это очень хорошо вписывается в ваш милый классический образ, блондинки вы мои. Подробнее здесь.