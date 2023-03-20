Как футбольные фанаты участвовали в событиях 2020-го? Рассказал начальник криминальной милиции

Алена Сырова, СТВ: Буквально сегодня в Барановичах Комитет госконтроля цифры озвучивал. По-моему, 11, если я не ошибаюсь, уголовных дел возбудили. В общем, получается, что не все так однозначно и не у всех такое же мнение, как у нас. Геннадий Аркадиевич, мы за кулисами с вами немножечко начали говорить об этом. Вы говорили о том, что есть разница между понятиями, которые почему-то многие люди сводят к одному: фашизм, неофашизм, нацизм, национализм. Вот как-то все смешалось в последнее время. Давайте такой небольшой ликбез проведем, чтобы не было разночтений.

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу « По существу ».

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Я могу лишь сказать с профессиональной точки зрения, исходя из опыта правоохранительной деятельности, который мы имеем. На самом деле, можно абсолютно четко, аргументированно выстроить исторические параллели между фашизмом и неофашизмом. Между неофашизмом и национализмом, который самая такая благодатная почва для произрастания фашизма и неофашизма. Мы это видим в своей ежедневной правоохранительной деятельности, конкретные примеры. Наши футбольные фанаты. Мы их видели уже 10 лет назад и абсолютно четко видели ноту фашизма, которая присутствовала у этой социальной группы. Именно так их можно называть. Начиная от специфической морали и идеологии, заканчивая внешними какими-то атрибутами, татуировками. И мы тогда понимали, что именно эта категория граждан может принести нам проблемы в будущем. Так оно и вышло. И вот эти, по сути, фашистские движения, принимали самую активную часть в событиях 2020 года.

Алена Сырова:

Ну а что? Они уже организованы, они, в принципе, объединены одной идеологией. Конечно.

Геннадий Казакевич:

Безусловно, так. Организованы, мотивированы, обучены. Соответственно, как фанатское движение к спорту они, по сути, не имели никакого отношения. И это лишь один из примеров. На самом деле, белорусский национализм имеет достаточно глубокие корни, которые мы видим практически каждый день, начиная от литературы и заканчивая намеренным искажением истории. Я полагаю, что сегодня в ходе программы мы такие примеры приведем, и я в том числе. Мы специально подняли архивы. Есть документы, которые еще не видели света божьего, кроме, наверное, моего сейфа или архива. Вот сегодня мы их озвучим.