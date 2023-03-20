«Мы торговали на 18 млн евро». Почему белорусы раньше не делали акцент на военных преступлениях соседей?
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Вадим Боровик, политолог:
Добавлю пару моментов. Надо ли строить национальную политику на правде? Надо. Но не надо быть идеалистами. Потому что вы сегодня каждому мужу и жене в Беларуси расскажете про них правду и факты, и половина семей распадется. Давайте как взрослые люди. Любая историческая наука трактуется политическим классом, исходя из исторического момента и интересов. Какая задача? Мы всю правду должны знать? Хирург знает гораздо больше, чем пациент. Если вы пойдете в ресторан и будете знать, как все приготовили, может быть, не заходите кушать. Поэтому мы должны ставить акценты на том, что соответствует нашим национальным интересам. Специалисты пускай знают всю правду. Есть нюансы, архивы и прочее, поэтому не надо быть идеалистами.
Алена Сырова, СТВ:
Если правду не знают, тогда потом красно-белым сцягам оборачиваются!
Вадим Боровик:
Объясняю. Почему мы не делали акценты, например, на украинском национализме? Почему мы не предъявляли счет Европе? Потому что мы торговали на 18 миллиардов евро, потому что мы не видели угрозы нашим национальным интересам. И у них эти радикальные течения не были направлены копьем в нас.
Кирилл Казаков, СТВ:
А когда поляки в августе 2020-го флаг повесили свой в Гродно, мы вдруг подумали об этом, да?
Вадим Боровик:
Если бы они, осознав эти исторические ошибки, преступления, вели себя деликатно, красиво и не разжигали в Европе третью мировую войну, возможно, мы бы не были вынуждены вот это вот все из-под полы [доставать – прим. ред.]. Но сегодня мы вынуждены. Это инструмент, опять же, но инструмент справедливый. То, чем сегодня занимается Генеральная прокуратура – предъявляет, я не говорю «счет» в плане денег, а счет моральный, исторической ответственности за те преступления, о которых мы не хотели говорить лишь потому, что мы хотели…
Кирилл Казаков:
Холокост Израиля или геноцид армянского народа – это ведь те же самые вещи, они не всегда к финансам ведут.
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