Масштабы трагедии были явно недооценены. Новые факты в деле о геноциде белорусского народа

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Артем Пухов, заместитель директора Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:
С 2021 года Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период. В рамках уголовного дела направляются просьбы об оказании правовой помощи в ряд государств. Подчеркну: просьбы об оказании правовой помощи.
1 января, Украина, Киев, факельное шествие в честь очередной годовщины со дня рождения небезызвестного Степана Бандеры. Символизм присутствует. Второй момент. 1 марта, Польша, День памяти проклятых, или павших, солдат, который с 2011 года празднуется в Польше. Кто это? Это те, кто так или иначе, по мнению польских властей, боролся за независимость Польши. А если взять по факту – это АК, это Ромуальд Райс, он же «Бурый», который кровавыми подвигами «прославился» на территории Беларуси. 16 марта. Шествие легионеров СС в Латвии. Что показательно: кадры с этого шествия, какой флаг был вместе с флагами Латвии, профашистских? Украинский. В конце июля в Эстонии тоже отмечают дату, посвященную эстонской дивизии СС.
Артем Пухов:
А теперь вот эти два тезиса складываем. Какие государства нам не оказывают никакой правовой помощи по этому делу? Прибалтика. Что касается вопроса о возбуждении уголовного дела о геноциде белорусского народа, я просто приведу несколько цифр. Первое. Масштабы той трагедии, которая произошла, они были явно недооценены. Так называемые сестры Хатыни. Исторически было установлено 186 такого рода деревень, населенных пунктов, которые были уничтожены вместе с жителями. Сегодня их как минимум на 30 больше. Не менее 30 установлено. Уже 216. Что касается количества жертв, если достаточно долго превалировала цифра, что 2,2 миллиона человек погибло на территории Беларуси, то сегодня мы можем говорить, что это не менее 3 миллионов человек. Что касается мест принудительного содержания населения – не менее 580 такого рода мест.
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