Масштабы трагедии были явно недооценены. Новые факты в деле о геноциде белорусского народа

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».

Артем Пухов, заместитель директора Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:

С 2021 года Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период. В рамках уголовного дела направляются просьбы об оказании правовой помощи в ряд государств. Подчеркну: просьбы об оказании правовой помощи.



1 января, Украина, Киев, факельное шествие в честь очередной годовщины со дня рождения небезызвестного Степана Бандеры. Символизм присутствует. Второй момент. 1 марта, Польша, День памяти проклятых, или павших, солдат, который с 2011 года празднуется в Польше. Кто это? Это те, кто так или иначе, по мнению польских властей, боролся за независимость Польши. А если взять по факту – это АК, это Ромуальд Райс, он же «Бурый», который кровавыми подвигами «прославился» на территории Беларуси. 16 марта. Шествие легионеров СС в Латвии. Что показательно: кадры с этого шествия, какой флаг был вместе с флагами Латвии, профашистских? Украинский. В конце июля в Эстонии тоже отмечают дату, посвященную эстонской дивизии СС.



